Головкину официально назначили следующего соперника после отказа от титула чемпиона мира

В случае, если боксеры не успеют договориться до установленной даты, будут назначены промоутерские торги.

Фото: sports.kz

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально назначила «суперчемпиону» мира в среднем весе по их версии Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО) провести обязательную защиту в бою с «обычным» чемпионом кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как проинформировала организация на своих ресурсах, сторонам предоставляется 15 дней на переговоры. Отсчет начинается с 8 февраля, а крайний срок — 23 февраля.

В случае, если боксеры не успеют договориться до установленной даты, будут назначены промоутерские торги.

Напомним, что изначально Головкин должен был провести защиту титула IBF в поединке с бразильцем Эскивой Фалькао, однако вчера стало известно, что GGG решил отказаться от титула по данной версии.