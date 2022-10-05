Головкину поменяют обязательного соперника на титульный бой

Появилась новая информация о следующем бое казахстанского чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадия Головкина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщает телеведущий и комментатор ESPN Deportes Сальвадор Родригес, обсуждается возможность назначения сначала боя Головкина против обязательного претендента по линии IBF Эскивы Фалькао из Бразилии, а затем GGG против «регулярного» чемпиона WBA кубинца Эрисланди Лары.

Напомним, 23 сентября Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила постановление о назначении Головкину боя с Ларой и дала сторонам боксеров 30 дней на переговоры.