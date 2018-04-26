Головной мозг успешно прожил без тела 36 часов – исследование
Нейробиологи из Йельского университета нашли способ сохранять активность мозга за пределами тела более суток, сообщает Life.ru.Мозг свиньи удалось продержать за пределами тела с помощью замкнутой системы жизнеобеспечения, включающей в себя физрастворы и устройства – источники электрических импульсов.
Вместе с физраствором в мозг подавалось специальное средство, стабилизирующее химический состав мозга и нормализующее его активность. В процессе поддержания активности мозга ученые выяснили, что даже после смерти организма миллиарды мозговых клеток находятся в нормальном состоянии и готовы продолжать свою работу.
Исследователи считают, что способность сохранить процессы микроциркуляции и исключить риск отмирания миллиардов клеток позволяет совершить настоящий прорыв в трансплантологии, при котором донорские органы, "подключенные" к таким системам, гарантированно будут доезжать до тяжелых пациентов в целости и сохранности.