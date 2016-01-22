Голубев не причастен к договорным матчам – Федерация тенниса РК

Федерация тенниса Казахстана заявляет, что член мужской сборной РК Андрей Голубев не причастен к договорным матчам, передает Kazpravda.kz
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"Мы абсолютно уверены, что все наши теннисисты, включая и Андрея Голубева, не допустят даже малейшей мысли быть причастными к договорным матчам", – отметил исполнительный директор Федерации тенниса Диас Доскараев.
В официальном заявлении отмечены заслуги Голубева, "внесшего огромный вклад в развитие тенниса в нашей стране".
"Все эти годы он заметно прогрессирует и добивается успеха в личных и командных турнирах, стабильно сохраняет позиции в топ-100 мирового рейтинга. Он достойно представляет нашу страну на международных турнирах, не пропустил ни одной игры за сборную. С его участием мужская сборная четыре раза выходила в четвертьфинал престижного командного турнира – Кубок Дэвиса. К сожалению, в прошлом сезоне травмы не позволили Андрею полноценно восстановиться и заиграть на высоком уровне, но в этом сезоне он практически полностью восстановился и готов к новым победам", – указывается в распространенном официальном документе Федерации.
Напомним, что член мужской национальной сборной Казахстана Андрей Голубев
оказался в списке 16 теннисистов, подозреваемых в договорных матчах. Данная информация была опубликована голландским спортивным изданием Show Legend на основе материалов британской службы Би-би-си.
При этом источник подчеркивает, что не утверждает о виновности теннисистов, находящихся в вышеприведенном перечне.