«Голубое» поголовье

В Восточном Казахстане наращивают производство товарной рыбы.



Чуть больше года в Казахстане действует программа развития рыбного хозяйства, рассчитанная на период с 2021 по 2030 год. Восток страны, богатый водными ресурсами, вошел в пятерку наиболее перспективных регионов.



Регион располагает Зайсан-Иртышским бассейном – одним из трех наиболее значимых для рыбохозяйственной отрасли. Плюс здесь расположено 97 местных водоемов, из которых 13 уже закреплены за рыбными хозяйствами.



Как рассказали в Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции, в целом развитие отрасли предусмотрено по двум направлениям. Первое – увеличение объемов зарыбления на водохранилищах, то есть восполнение естественных запасов «голубого золота». Второе - развитие аквакультуры, или разведение рыбы в искусственных условиях.



На сегодня из 25 видов рыбы, обитающих в реках и озерах Восточного Казахстана, в перечень промысловых включены лещ, судак, сазан, плотва, окунь, щука, язь, карась, линь, рипус, налим. В соответствии с научными рекомендациями лимит на вылов в этом году составил 10 тыс. тонн. При этом в Бухтарминское водохранилище уже выпустили 13 млн личинок сиговых пород, в Шульбинское – 17,1 млн личинок. Кроме того, природопользователи провели зарыбление водохранилищ 6,1 млн личинок рипуса и 19,2 млн личинок пеляди.



– Развивается также направление аквакультуры, – дали комментарий в межобластной бассейновой инспекции. – Всего под садковые хозяйства на Бухтарминском водохранилище предус­мотрено семь участков, из них три уже освоены. Два хозяйства специализируются на выращивании форели, одно, использующее систему замкнутого водоснабжения, - на производстве осетра. Кроме того, в 13 прудовых хозяйствах занимаются карпом.



В качестве примера специалис­ты привели динамику по основному направлению в аквакультуре – выращиванию лососевых. Если в 2020 году местные хозяйства произвели примерно 320 тонн форели, то в 2021-м – 480 тонн. А план 2022 года – 1 297 тонн.

В соответствии с программой развития рыбного хозяйства к 2030 году производство «голубого золота» в регионе интенсивным способом должно достичь 9 774 тонны.



– В Казахстане рацион взрослого человека включает 4 килограмма рыбы в год, – заключили в инспекции. – А ВОЗ рекомендует употреблять не меньше 14 килограммов. Мы хотим насытить внутренний рынок ценными породами рыбы.