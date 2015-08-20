Свежий выпуск Голубое топливо для сайрамцев Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

В текущем году на газификацию сел направлено из областного и республиканского бюджетов 394,8 млн тенге. Эти средства предназначены для строительства внутренних сетей в селе Карабулак, в котором проживают 43 тыс. человек, а также газораспределительных сетей от АГРЭС № 20 «Жанакогам».

Прокладка магистрального газопровода Бейнеу – Шымкент к 2020 году позволит газифицировать все 24 населенных пункта. Уже выделены средства на подготовку проектно-сметной документации на проведение газовых сетей в аулах Ширкин, Курлык, Асиларык, Ошакты, Комешбулак, Нуржанкорган и Кожакорган. 21,8 млн тенге на эти цели предусмотрены в районном бюджете, еще 40,4 млн профинансирует областная казна.