Происшествия
Голый мужчина затащил в квартиру троих детей и угрожал им топором в Актау

Затащил в квартиру и начал угрожать топором. Так трое малолетних детей описывают жуткую встречу с соседом. Они рассказали, что мужчина при этом был пьян и абсолютно гол. К счастью, перепуганные мальчик и девочки сбежали. Но вся пятиэтажка до сих пор переполошена. Жители обратились в полицию, вот только стражи порядка дебошира отпустили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Полдень во дворе этой пятиэтажки был самым обычным. Две девочки-первоклашки и их друг постарше решили позвать на прогулку и остальную детвору. Постучали в соседскую дверь, а когда она открылась, на пороге стоял абсолютно голый и нетрезвый родитель. Детей с ужасом рассказали, что мужчина затащил их в квартиру и начал угрожать топором.

"Он взял меня и начал вот так тянуть. Потом он зашел и начал говорить "до новых встреч" и начал вот так показывать (провел пальцем по шее), а потом он начал с топором выходить на меня и загнал нас домой, прям домой в свою квартиру. У него там был в комнате топор, и сказал, что у него есть там, в комнате, пистолет и пульки есть. Он был весь голый", - рассказывают перепуганные дети.

По словам жителей дома, изнасилования не было.

"Но он ходил перед детьми голый. Заставлял их наливать ему водку. Одну из девочек заставил надевать ему трусы. Угрожал убить, если расскажут", – сообщила одна из жительниц дома.

Детям все же удалось сбежать. Переполошенные жители вызвали полицейских. Участковый пришел спустя полчаса, но после разговора с нетрезвым мужчиной ушел, возмущены взволнованные родители. Спустя час на место прибыл наряд полиции.

Как говорят люди, новый сосед поселился в доме около месяца назад, но уже успел всем запомниться.

"Мы всем двором в шоке, такое потрясение. И при милиции он вел себя неадекватно. Страшно было вообще всем. Сосед злоупотребляет алкоголем, очень агрессивный, уже не первый инцидент, связанный с этой семьей, все алкоголь. К одной соседке он в окна ломился, угрожает", - говорит жительница Актау Ксения Салимова.

Дебошира забрали в отделение полиции, но уже через несколько часов, как говорят жильцы, он снова был дома и осыпал нецензурной бранью соседей.

В полиции же говорят, что в действиях мужчины не увидели состава преступления. Только открыли протокол по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"На вызов прибыла следственно-оперативная группа, участковые инспекторы полиции, а также сотрудники ювенальной полиции. Установлено, что мужчина является отцом двоих детей, к которым домой пришли друзья. Данный факт был зарегистрирован. Так как в нем нет состава преступления, материал списан в номенклатурное дело", - прокомментировала пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Жители пятиэтажки написали уже несколько десятков заявлений в полицию и теперь намерены обращаться в прокуратуру. Они говорят, выяснили, что сосед ранее судим и два года состоит на учете в наркодиспансэре. Кроме того, жильцы обратились в школу, с просьбой провести медицинское обследование двух несовершеннолетних дочерей дебошира.

 

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