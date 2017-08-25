Гонка по Жюль Верну
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Фарид Юмашев
Меморандум об участии Астаны в качестве одного из девяти остановочных пунктов в рамках всемирной гонки 80 Day Race подписан на площадке ЭКСПО-2017 в павильоне Королевства Нидерландов, где прошла пресс-конференция для казахстанских журналистов. В ней приняли участие почетный представитель гонки, знаменитый изобретатель солярного самолета Бертран Пиккар, сооснователь гонки 80 Day Race Франк Мандерс и гонщик Крис Рамси, который приехал в Астану на своем электромобиле Nissan Leaf.