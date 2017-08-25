​Гонка по Жюль Верну

Меморандум об участии Астаны в качестве одного из девяти остановочных пунктов в рамках всемирной гонки 80 Day Race подписан на площадке ЭКСПО-2017 в павильоне Королевства Нидерландов, где прошла пресс-конференция для казахстанских журналистов. В ней приняли участие почетный представитель гонки, знаменитый изобретатель солярного самолета Бертран Пиккар, сооснователь гонки 80 Day Race Франк Мандерс и гонщик Крис Рамси, который приехал в Астану на своем электромобиле Nissan Leaf.

Меморандум с казахстанской стороны подписал директор ТОО «Астана Конвеншн­ Бюро» Санияр Айтекенов, со стороны зарубежных организаторов – Франк Мандерс.

Всемирная гонка 80 Day Race – беспрецедентное по своему масштабу мероприя­тие, допуск к которому получат только экипажи транспортных средств, работающих на возобновляемых ресурсах и не имеющих двигателей внутреннего сгорания.

Планируется, что около 40 команд попытаются ­проехать 40 000 км и вернуться обратно в Париж за 80 суток, проходя в день более 500 км.

Напомним, что идея проведения гонки зародилась в Нидерландах. Главная цель мероприятия – повышение осведомленности людей по всему миру об экологически чистых видах транспорта и масштабном применении «зеленых» технологий.