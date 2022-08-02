Гонка сильнейших

Спустя два года в Нур-Султане вновь пройдет крупнейший международный турнир по триатлону Ironman Kazakhstan, который соберет участников из 77 стран.

По данным официального сайта акимата столицы, спортивное мероприятие из двух гонок – Ironman Kazakhstan и Ironman 70.3 Astana – пройдет 14 августа. Каждая гонка состоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыва на 3,86 км, заезда на велосипеде на 180,25 км и марафонского забега на 42,195 км. Гонки серии Ironman 70.3 предус­матривают соревнования на укороченных вдвое дистанциях: заплыв на 1,9 км, велосипедная гонка на 90 км и забег на 21,1 км.

В старте примут участие 2 200 триатлетов из 77 стран мира, что говорит о повышенном внимании спортсменов к Казах­стану. Организаторы ожидают большие группы триатлетов из Великобритании, Индии, Германии и России.

– Проведение такого старта вносит вклад не только в развитие любительского спорта, но и туризма. Например, группа триатлетов из Индии летит в количестве 200 человек, а это уже один борт. Спортсмены нацелены объехать юг Казахстана и познакомиться со страной, а это немалый вклад в бюджет города и страны, – отметил директор гонки Алексей Сидоренко.

Старты Ironman проходят на протяжении всего года в различных точках земного шара. В каждом из них разыгрывается определенное количество мест (слотов), дающих право участвовать в главном старте сезона – чемпионате мира Ironman World Championship, который в этот раз пройдет в Калуа-Коне на Гавайях.

– Ввиду отмены стартов в других странах нам удалось получить возможность разыграть на гонке 45 слотов, и достанутся они сильнейшим, – подчеркнул Алексей Сидоренко.

Мероприятие пройдет при поддержке холдинга BI-Group, акимата города Нур-Султана и Казахстанской федерации триатлона.