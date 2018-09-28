​Гонка воодушевления

Аутентичность против технологий

У столпов казахстанской модной индустрии болит душа за молодежь. Хочется, чтобы творческие личности дерзали и погружали мир в смятение, но это происходит редко. В чем же причина? Чего не хватает дизайнерам и производителям для успешной интеграции в мировой fashion-рынок?

– Я говорю ребятам при встрече: «Если у вас есть возможность не быть дизайнерами – не будьте». Потому что это невероятно тяжелый труд, – резко, но по делу высказывается дизайнер, стилист и основатель Недели моды Kazakhstan Fashion week Алексей Чжен. – Дизайнер обязательно должен иметь образование! Я не встречал гениев, которые не знали бы азов моделирования и конструирования. Сейчас появилось много псевдодизайнеров, которые играют в эту игру, и с их помощью развращается публика. В результате на рынке появляется некачест­венная и неинтересная одежда.

Здесь не та ситуация, когда можно встать в ряд и делать «какие-то футболки» или «какие-то брюки». Создание коллекции сравнимо с рождением ребенка. Нельзя думать, что сегодня я хочу быть дизайнером, а завтра не хочу. К тому же творческий человек должен сам выглядеть на уровне. Если он не может одеть себя, что же он предложит другим?

– Что касается интеграции казахстанцев в мировое сообщество, то я вижу проблему в отсутствии знаний и таланта, – продолжает Алексей Чжен. – Разбираться в трендах и читать модные журналы – это совершенно не то. Наши учебные заведения обучают людей рисовать, и только. Но мы же выпускаем не художников! Да, бывают у молодых ребят успешные коллекции, люди о них говорят и раскупают. Но они почему-то думают: так будет всегда. А не факт. Сегодня ты на коне, а завтра не понят и не нужен.

Солидарна с казахстанским коллегой москвичка Оксана Озерова – учредитель инновационного сервиса по разработке бизнес-процессов в швейном производстве «Наперсток».

– Дизайнеров почему-то часто ставят во главу угла, хотя они только часть общей цепочки, – рассуждает она. – Да, это птицы высокого полета, они все время в воздухе, как и все творческие люди. Но чтобы продукт был конкурентоспособным, одних дизайнерских изысков недостаточно. Каким бы гениальным ни был дизайн, не получится продать изделие, если оно не отвечает общим требованиям износостойкос­ти, не сидит, как надо, если нет хорошего пиара, способности в полной мере презентовать плод своих усилий. Нужно тщательно выбирать объект производства и при этом понимать от и до, как налажены механизмы рекламы и продаж. И обязательно делегировать полномочия. Не надо думать, что человек может сделать все сам. Один в «модном поле» не воин.

Присутствие на CAF зарубежных экспертов тут же дало пищу для вопроса: «Правда ли, что за морем все производство полностью авто­матизировано и роботы наступают?» Оксана Озерова ответила, что слухи пока преувеличены.

– Это все утрировано, – заметила она. – Давно существует множество программ и машин, которые могут облегчить производственный процесс, выстроить грамотную структуру, сделать качественные вещи. Но любой машине надо задать определенные параметры, а это делают люди.

Тему возможной коллаборации fashion-индустрии и инновационных технологий подхватила председатель Гильдии по поддержке и развитию молодежного предпринимательства Московской торгово-промышленной палаты Марина Шматова.

– Fashion в чистом виде становится не то чтобы скучноватым, просто он требует более детального подхода, – считает она. – Скажем, почему бы не представить, что в одежду встроены специальные приспособления, которые позволили бы заряжать мобильный телефон? Или кроссовки Nike, которые будут считывать шаги, – чем не инновация? Компания Samsung уже проводит переговоры сразу с несколькими дизайнерами. Идея такая: в пуговицы мужского костюма встроить сенсорные детали, которые позволят человеку незаметно управлять мобильным телефоном и не отвлекаться во время переговоров. Кстати, активно мобильными телефонами пользуют­ся жители стран СНГ и китайцы. В Европе не принято класть его на стол, когда идут переговоры, когда люди едят и так далее. В связи с этим возможность реализации подобной идеи вдохновляет.

Коллаборации моды и digital вовсю развиваются. Дизайнерам пора об этом задуматься, когда они что-то создают. Конечно, при этом не нужно забывать о своей индивидуальности, узнаваемости и влюбленности в профессию. Я всегда за аутентичность, какими бы ни были технологии. Мы должны оставаться личностями. Это придает жизни вкус.

Хотя бы извинились

Интересные аналитические данные предоставила компания Nielsen Kazakhstan. Казахстан в 2018 году находится впереди России и Украины по Индексу потребительской уверенности.

– Этот индекс показывает, насколько покупатель уверен в завт­рашнем дне, вопросах трудоустройства, собственных финансах, насколько он готов тратить деньги, – сообщила руководитель направления потребительских исследований Nielsen Kazakhstan Виктория Плотницкая. – У Казахстана этот показатель в 2018 году составил 84. Для сравнения: наш ближайший сосед и стратегичес­кий партнер Россия имеет показатель 70, Украина – 62, Беларусь – 67, Эстония, Латвия, Литва

– 78–80. Кстати, еще в прошлом году показатель нашей респуб­лики остановился на отметке 79, а сейчас виден очевидный рост.

Разумеется, покупатели не могут не замечать, как меняются торговые форматы и сервис в магазинах. Высший пилотаж – это умение сгладить конфликт, возникающий, когда клиент узнает о повышении цены, что в последнее время происходит сплошь и рядом. Менеджер по развитию бизнеса Nielsen Kazakhstan Актолкын Берсебаева привела личный пример.

– Ритейлерам вообще не стоит делать акцент на снижение цены. Если постоянно это делать, их затянет в промоворонку, из которой очень сложно выбраться, – говорит она. – Завоевывать сердца потребителей можно другими способами: качественными товарами, превосходным сервисом, вниманием к их нуждам. Недавно меня удивил магазин, где я покупаю линзы для глаз. Они существенно подорожали. Но ритейлеры сумели удержать меня: они завернули покупку в красивую упаковку и поднесли мне бутылочку воды с добрыми пожеланиями. Хотя бы извинились передо мной за неудобства. Мелочь, а приятно.

«Бесячьи» вопросы

Тему сервиса продолжила алматинский бизнес-тренер Юлия Соколова, раскрывшая секреты профайлинга. Этим красивым словом именуется совокупность методов оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа невербального и вербального поведения. В условиях финансового кризиса и растущей конкуренции продавцы просто обязаны предоставлять покупателям высокий сервис.

– Как узнать, плохо или хорошо вас обслуживают? Грамотные консультанты используют «правило 3 секунд». Оно гласит: прежде чем подойти к клиенту, нужно в течение этого времени понаблюдать за ним и понять, в каком настроении он пришел, – раскрывает секреты Юлия. – Здесь все на уровне инстинкта. С инстинктами у людей порядок, просто мы разучились их считывать. Допустим, мама плачет, а дочка спрашивает: «Мама, ты плачешь?» – «Нет, соринка в глаз попала». Или сын льнет к разозленному отцу: «Папа, ты будешь со мной играть?» – «Нет!» – «Папа, ты злой?» – «Нет, я просто устал». А потом подобные приемы мешают нам доверять своей интуиции, своим глазам, ушам. И мы начинаем сомневаться во всем.

Удачные методы прогнозирования поведения клиентов выглядят так: когда они готовы к совершению покупки, то принимают позу «кофейника» и позу «мыслителя», также именуемую «почесыванием подбородка». Поза «кофейника» состоит в том, что человек наклоняется вперед, одной рукой подпирает бок, а другую кладет на колено. Когда клиент находится в неподвижной или малоподвижной позе «мыслителя», не нужно его прерывать – он почти готов раскошелиться.

– А что делают наши продавцы? Задают «бесячьи» вопросы! – шутливо сердится Юлия. – Например, «Вам чем-нибудь помочь?» Так и хочется ответить: «Помогите деньгами». Еще: «У меня дома точно такая же...» Слушайте, а что у вас еще дома есть, это же так интересно! Входит в топ бездарный вопрос: «Что-то определенное ищете?» Нет, абстрактное! Ну, и венец всему: «Я своей дочке такой сразу взяла». Ммм, как это интересно клиенту. На самом деле покупатель должен услышать: «Вам нужна доставка?», «Вам удобно расплатиться карточкой или наличными?», «Нужна ли подарочная упаковка?» и так далее.

Увесистый кит, на котором лежит хороший сервис, гласит: нужно помочь человеку получить удовольствие от покупки.

– Шопинг – это антидепрессант. Человек может прийти в магазин в плохом настроении именно для того, чтобы от него и следа не осталось, – утверждает Юлия. – Кстати, никуда не годится позиция продавца, когда он начинает раздражаться, что клиент перемерил 15 пар обуви и ничего не купил. Не имеет он права прояв­лять отрицательные эмоции. Во-первых, если вы столько всего перемерили, значит, у магазина есть что вам предложить, а это плюс. Во-вторых, клиенту может элементарно не хватать денег. Он должен услышать от продавца: «Если ничего не подберете в другом месте, возвращайтесь, мы подумаем, чем вам помочь». После этого у нас как минимум останется благоприятное воспоминание о прекрасном сервисе.