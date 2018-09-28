Гонка воодушевления 28 сентября 2018 г. 11:30 Вера Ляховская, Алматы Аутентичность против технологийУ столпов казахстанской модной индустрии болит душа за молодежь. Хочется, чтобы творческие личности дерзали и погружали мир в смятение, но это происходит редко. В чем же причина? Чего не хватает дизайнерам и производителям для успешной интеграции в мировой fashion-рынок? – Я говорю ребятам при встрече: «Если у вас есть возможность не быть дизайнерами – не будьте». Потому что это невероятно тяжелый труд, – резко, но по делу высказывается дизайнер, стилист и основатель Недели моды Kazakhstan Fashion week Алексей Чжен. – Дизайнер обязательно должен иметь образование! Я не встречал гениев, которые не знали бы азов моделирования и конструирования. Сейчас появилось много псевдодизайнеров, которые играют в эту игру, и с их помощью развращается публика. В результате на рынке появляется некачественная и неинтересная одежда. Здесь не та ситуация, когда можно встать в ряд и делать «какие-то футболки» или «какие-то брюки». Создание коллекции сравнимо с рождением ребенка. Нельзя думать, что сегодня я хочу быть дизайнером, а завтра не хочу. К тому же творческий человек должен сам выглядеть на уровне. Если он не может одеть себя, что же он предложит другим? – Что касается интеграции казахстанцев в мировое сообщество, то я вижу проблему в отсутствии знаний и таланта, – продолжает Алексей Чжен. – Разбираться в трендах и читать модные журналы – это совершенно не то. Наши учебные заведения обучают людей рисовать, и только. Но мы же выпускаем не художников! Да, бывают у молодых ребят успешные коллекции, люди о них говорят и раскупают. Но они почему-то думают: так будет всегда. А не факт. Сегодня ты на коне, а завтра не понят и не нужен. Солидарна с казахстанским коллегой москвичка Оксана Озерова – учредитель инновационного сервиса по разработке бизнес-процессов в швейном производстве «Наперсток».– Дизайнеров почему-то часто ставят во главу угла, хотя они только часть общей цепочки, – рассуждает она. – Да, это птицы высокого полета, они все время в воздухе, как и все творческие люди. Но чтобы продукт был конкурентоспособным, одних дизайнерских изысков недостаточно. Каким бы гениальным ни был дизайн, не получится продать изделие, если оно не отвечает общим требованиям износостойкости, не сидит, как надо, если нет хорошего пиара, способности в полной мере презентовать плод своих усилий. Нужно тщательно выбирать объект производства и при этом понимать от и до, как налажены механизмы рекламы и продаж. И обязательно делегировать полномочия. Не надо думать, что человек может сделать все сам. Один в «модном поле» не воин. Присутствие на CAF зарубежных экспертов тут же дало пищу для вопроса: «Правда ли, что за морем все производство полностью автоматизировано и роботы наступают?» Оксана Озерова ответила, что слухи пока преувеличены.– Это все утрировано, – заметила она. – Давно существует множество программ и машин, которые могут облегчить производственный процесс, выстроить грамотную структуру, сделать качественные вещи. Но любой машине надо задать определенные параметры, а это делают люди.Тему возможной коллаборации fashion-индустрии и инновационных технологий подхватила председатель Гильдии по поддержке и развитию молодежного предпринимательства Московской торгово-промышленной палаты Марина Шматова.– Fashion в чистом виде становится не то чтобы скучноватым, просто он требует более детального подхода, – считает она. – Скажем, почему бы не представить, что в одежду встроены специальные приспособления, которые позволили бы заряжать мобильный телефон? Или кроссовки Nike, которые будут считывать шаги, – чем не инновация? Компания Samsung уже проводит переговоры сразу с несколькими дизайнерами. Идея такая: в пуговицы мужского костюма встроить сенсорные детали, которые позволят человеку незаметно управлять мобильным телефоном и не отвлекаться во время переговоров. Кстати, активно мобильными телефонами пользуются жители стран СНГ и китайцы. В Европе не принято класть его на стол, когда идут переговоры, когда люди едят и так далее. В связи с этим возможность реализации подобной идеи вдохновляет. Коллаборации моды и digital вовсю развиваются. Дизайнерам пора об этом задуматься, когда они что-то создают. Конечно, при этом не нужно забывать о своей индивидуальности, узнаваемости и влюбленности в профессию. Я всегда за аутентичность, какими бы ни были технологии. Мы должны оставаться личностями. Это придает жизни вкус.Хотя бы извинились Интересные аналитические данные предоставила компания Nielsen Kazakhstan. Казахстан в 2018 году находится впереди России и Украины по Индексу потребительской уверенности. – Этот индекс показывает, насколько покупатель уверен в завтрашнем дне, вопросах трудоустройства, собственных финансах, насколько он готов тратить деньги, – сообщила руководитель направления потребительских исследований Nielsen Kazakhstan Виктория Плотницкая. – У Казахстана этот показатель в 2018 году составил 84. Для сравнения: наш ближайший сосед и стратегический партнер Россия имеет показатель 70, Украина – 62, Беларусь – 67, Эстония, Латвия, Литва – 78–80. Кстати, еще в прошлом году показатель нашей республики остановился на отметке 79, а сейчас виден очевидный рост. Разумеется, покупатели не могут не замечать, как меняются торговые форматы и сервис в магазинах. Высший пилотаж – это умение сгладить конфликт, возникающий, когда клиент узнает о повышении цены, что в последнее время происходит сплошь и рядом. Менеджер по развитию бизнеса Nielsen Kazakhstan Актолкын Берсебаева привела личный пример.– Ритейлерам вообще не стоит делать акцент на снижение цены. Если постоянно это делать, их затянет в промоворонку, из которой очень сложно выбраться, – говорит она. – Завоевывать сердца потребителей можно другими способами: качественными товарами, превосходным сервисом, вниманием к их нуждам. Недавно меня удивил магазин, где я покупаю линзы для глаз. Они существенно подорожали. Но ритейлеры сумели удержать меня: они завернули покупку в красивую упаковку и поднесли мне бутылочку воды с добрыми пожеланиями. Хотя бы извинились передо мной за неудобства. Мелочь, а приятно.«Бесячьи» вопросыТему сервиса продолжила алматинский бизнес-тренер Юлия Соколова, раскрывшая секреты профайлинга. Этим красивым словом именуется совокупность методов оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа невербального и вербального поведения. В условиях финансового кризиса и растущей конкуренции продавцы просто обязаны предоставлять покупателям высокий сервис.– Как узнать, плохо или хорошо вас обслуживают? Грамотные консультанты используют «правило 3 секунд». Оно гласит: прежде чем подойти к клиенту, нужно в течение этого времени понаблюдать за ним и понять, в каком настроении он пришел, – раскрывает секреты Юлия. – Здесь все на уровне инстинкта. С инстинктами у людей порядок, просто мы разучились их считывать. Допустим, мама плачет, а дочка спрашивает: «Мама, ты плачешь?» – «Нет, соринка в глаз попала». Или сын льнет к разозленному отцу: «Папа, ты будешь со мной играть?» – «Нет!» – «Папа, ты злой?» – «Нет, я просто устал». А потом подобные приемы мешают нам доверять своей интуиции, своим глазам, ушам. И мы начинаем сомневаться во всем. Удачные методы прогнозирования поведения клиентов выглядят так: когда они готовы к совершению покупки, то принимают позу «кофейника» и позу «мыслителя», также именуемую «почесыванием подбородка». Поза «кофейника» состоит в том, что человек наклоняется вперед, одной рукой подпирает бок, а другую кладет на колено. Когда клиент находится в неподвижной или малоподвижной позе «мыслителя», не нужно его прерывать – он почти готов раскошелиться. – А что делают наши продавцы? Задают «бесячьи» вопросы! – шутливо сердится Юлия. – Например, «Вам чем-нибудь помочь?» Так и хочется ответить: «Помогите деньгами». Еще: «У меня дома точно такая же...» Слушайте, а что у вас еще дома есть, это же так интересно! Входит в топ бездарный вопрос: «Что-то определенное ищете?» Нет, абстрактное! Ну, и венец всему: «Я своей дочке такой сразу взяла». Ммм, как это интересно клиенту. На самом деле покупатель должен услышать: «Вам нужна доставка?», «Вам удобно расплатиться карточкой или наличными?», «Нужна ли подарочная упаковка?» и так далее. Увесистый кит, на котором лежит хороший сервис, гласит: нужно помочь человеку получить удовольствие от покупки.– Шопинг – это антидепрессант. Человек может прийти в магазин в плохом настроении именно для того, чтобы от него и следа не осталось, – утверждает Юлия. – Кстати, никуда не годится позиция продавца, когда он начинает раздражаться, что клиент перемерил 15 пар обуви и ничего не купил. Не имеет он права проявлять отрицательные эмоции. Во-первых, если вы столько всего перемерили, значит, у магазина есть что вам предложить, а это плюс. Во-вторых, клиенту может элементарно не хватать денег. Он должен услышать от продавца: «Если ничего не подберете в другом месте, возвращайтесь, мы подумаем, чем вам помочь». После этого у нас как минимум останется благоприятное воспоминание о прекрасном сервисе.