Спорт
Гонщик "Астаны" покинул "Тур де Франс"
Гонщик "Астаны" Луис Леон Санчес завершил выступление на "Тур де Франс", сообщает vesti.kz
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Как стало известно, на втором этапе многодневки 34-летний Санчес упал и не смог продолжить гонку. В официальном заявлении "Астана" подтвердила, что для испанца гонка закончена.
За карьеру Санчес четырежды выигрывал этапы "Тур де Франс" – в 2008, 2009, 2011 и 2012 годах. В 2010 году на этой гонке он занял десятое место в общем зачете. За "Астану" Санчес выступает с 2015 года.