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«Гонщики» с... бантиками

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
Дети очень любят кататься. На роликах, на самокате, на каруселях. И конечно, на велосипеде. Свои юные Винокуровы есть в каждом дворе. От велика они в полном восторге: от него малышню не оторвать. Таким юным велолюбителям Tour de kids подарил настоящий праздник. Ведь участвовать в велосоревнованиях – это не по двору гонять. Тут все по-взрослому: стадион, судьи, болельщики, призовые места, награды… А сколько впечатлений и эмоций!
Вот они вновь разгорелись на стадионе спортивно-тренировочного комплекса Фонда Первого Президента. На один день он превратился в детскую велоплощадку, где радость, воодушевление и волнение охватили и детей, и взрослых. Мам и пап, дедушек и бабушек «спорт­сменов» здесь собралось больше, чем самих участников. «Гонщикам» они поправляли шлемы, бантики, носочки… И напутствовали: «Смотри не упади!», «Педали крути плавно!», «Руль сильно не верти!»
Но прозвучало: «На старт! Внимание! Марш!» – и соревнования начались. Они прошли для разных возрастных категорий, для мальчиков и девочек отдельно. И хотя все родители говорили своим чадам, что «главное не победа, а участие», накал страстей в заездах зашкаливал, как на чемпионате мира.
«Маленькие участники проявили удивительное упорство и отвагу в борьбе на трассе», – отметили организаторы соревнований. Ими выступили инициативная группа «Вело-Алматы» совместно с общественным объединением «Экстремальная атлетика» при поддержке Фонда Первого Президента – Лидера нации.
Проигравших и расстроенных в этом велопразднике не было. Награды – аплодисменты, летнее настроение и призы – получили все малыши. Почетными гостями соревнований стали Анд­рей Зейц, член казахстанской профессиональной шоссейной велокоманды Astana Pro Team, и Магжан Сагимбаев, член Казахского географического общества, который недавно завершил одиночное кругосветное путешествие на велосипеде.
Велогонку украсила и выставка рисунков ее участников на тему «Велосипед и экология». Сам Tour de kids призван приобщать детей с измальства и их родителей к активному и здоровому образу жизни.

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