Google Earth планирует представить новые разработки на ЭКСПО-2017 – МИД РК

Комиссар "ЭКСПО-2017" и первый заместитель министра иностранных дел РК Рапиль Жошыбаев отметил, что на встрече Главы государства Нурсултана Назарбаева с представителями бизнеса США была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве с американскими компаниями в реализацию проекта ЭКСПО-2017, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Нурсултан Назарбаев в рамках своего визита в США, где он выступил на Генеральной ассамблее ООН, провел в ряд встреч с крупными американскими компаниями. В ходе встречи со стороны бизнеса США был проявлен большой интерес к выставке "ЭКСПО-2017", с рядом из них были подписаны соглашения о тесном сотрудничестве. Интерес к ЭКСПО-2017 проявили инновационные компании Кремниевой долины США, такие как: Google Earth, Stanford Global Thermostat, Obscura Digital, Planet Labs, и другие. Свои последние инновационные разработки они представят в 2017 году в Астане на ЭКСПО", – сказал Рапиль Жошыбаев.
Также замминистра МИД РК сообщил, что 18–19 ноября в Астане состоится 2-е собрание международных участников ЭКСПО-2017, где будут детально обсуждены технические вопросы и подписаны ряд договоров.