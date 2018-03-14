В мире
Google планирует запретить рекламу криптовалют
Google с июня введет у себя запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле, сообщает компания, передает РИА Новости.  

"В этом году мы обновили несколько пунктов политики в отношении рекламы нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктов, таких как бинарные опционы, криптовалюты, рынки иностранной валюты и контракты на разницу", – говорится в блоге Google.

По данным с сайта Google, запрет вступит в силу в июне. Некоторые из перечисленных продуктов могут быть рекламируемы после сертификации компанией, но этот вариант доступен только в определенных странах. Однако, согласно сообщению, вариант сертификации для криптовалют не предусмотрен.

В конце января Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой.

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