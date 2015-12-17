Google предлагает пройти тест на наличие музыкального слуха

16 декабря исполнилось 245 лет со дня рождения немецкого композитора и пианиста, представителя так называемой "венской классической школы" Людвига ван Бетховена. Сотрудники департамента компании Google, который занимается обслуживанием одноименного веб-поисковика, по такому случаю создали интерактивный дудл, передает Kazpravda.kz
.
По сюжетной линии квеста, композитор решает пойти в филармонию, но теряет по пути партитуру – ее съедает лошадь. Таким образом, пользователи могут помочь Бетховену собрать музыкальную мозаику из фрагментов "Оды радости", "Пятой симфонии", "Лунной сонаты" и "К Элизе".
В том случае, если юзер сумел правильно собрать мелодичную последовательность, прозвучит фрагмент этого произведения, а сам мультипликационный Бетховен еще на шаг продвинется к цели. Чтобы дойти до конца дудла, пользователю-Бетховену придется пережить различные трудности на пути – вихри ветра, разносящие обрывки партитуры, атаку птиц, инцидент на дороге и проч.
Если все уровни пройдены, Бетховен достигает... Разработчики предлагают пользователю самому дойти до этого этапа и посмотреть, чем все закончится.