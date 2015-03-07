Google станет мобильным оператором

Представители корпорации Google заявили, что популярный бренд намерен стать виртуальным оператором сотовой связи. Такую информацию озвучил вице-президент компании Сандар Пичай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на MigNEWS.
Благодаря такой затее, они смогут экспериментировать с мобильной сетью, а кроме этого, добьются максимального объединения "программной, аппаратной и сетевой составляющей" Google. Однако представитель "корпорации добра" сообщил, что они не станут конкурировать с другими компаниями, а наоборот, будут предоставлять различные наработки представителям других мобильных операторов.
Стоит отметить, что Google не будет создавать свои вышки, а будет арендовать существующие базы, создав тем самым виртуального оператора.
Одной из важных целей эксперимента станет обеспечение бесшовного переключения для пользователя между использованием Wi-Fi и LTE-сетей.