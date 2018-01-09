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Горбатый кит спас женщину от тигровой акулы
Горбатый кит спас ныряльщицу от тигровой акулы, сообщает РИА-Новости со ссылкой на The Independent. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел недалеко от островов Кука в южной части Тихого океана. Биолог Нэн Хаузер "общалась" с китом и не увидела, как к ним подплыла тигровая акула. Заметив хищника, кит начал защищать женщину, укрывая ее плавниками. В какой-то момент морское млекопитающее даже подняло 63-летнюю Хаузер на поверхность воды на спине.


По ее словам, такое странное поведение кита продолжалось почти десять минут. Однако, несмотря на страх получить серьезные повреждения или даже утонуть, женщина старалась не паниковать. Хаузер рассказала, что в непосредственной близости был еще один кит, который, как оказалось, также старался отогнать акулу от нее.

Необычное поведение морских млекопитающих уже объяснили женщине другие дайверы и находящиеся поблизости рыбаки. Они рассказали, что таким образом киты охраняли ее от акулы, которая, по их словам, была в длину около трех метров. Дайверы также в определенный момент прекратили видеосъемку в связи с тем, что "не хотели запечатлеть гибель" кетолога.

Хаузер считает, что этот инцидент является доказательством наличия у китов инстинкта защищать других живых существ. Она также отметила, что происшествие в океане с ее участием может быть первым зафиксированным случаем защиты китами человека от акул.

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