​Горчак ползучий

А бороться с ним очень сложно, и потому задача № 1 – не допустить его распространения на посевных площадях.

Чаще всего горчак завозится на поля с засоренным семенным материалом. Высокая вредонос­ность этого сорняка усугубляется еще и токсинами, которые выделяет в почву его корневая система.

– Ядовитые вещества горчака снижают энергию прорас­тания семян пшеницы, а при засореннос­ти зерна вызывают горечь муки, – отметил руководитель филиала РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Еркин Сыздыков. – Сено даже при незначительных примесях вредно для домашних животных, вызывает отравление организма. Коровье молоко становится горьким. Урожайность культур на засоренных участках снижается на 50–80%!

По словам специалистов, злостный сорняк в буквальном смысле уже пустил свои корни на территории района. Очаги поражения выявлены на площадях Мамайского и Макинского сельских округов. В прошлом году госинс­пекторы по карантину растений при проведении фитосанитарного контроля и надзора выявили 84 факта ввоза подкарантинной продукции без карантинного сертификата, а без фитосанитарного – еще 7. На должностных лиц, допус­тивших нарушения, наложены административные штрафы.

В 93 сельских округах прак­тически всех районов области установлена карантинная зона с введением карантинного режима по горчаку ползучему. Выдача фитосанитарных и карантинных сертификатов ведется с использованием ИС ЕАСУ (Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса e-Agriculture).

– Однако в связи с частыми техническими неполадками этой системы сертификаты выдавались в бумажной форме, – рассказал госинспектор по карантину растений Фарид Акбердин. – В настоящее время карантинные сертификаты продолжают выдаваться на бумаге, так как отсутствует интеграция ИС ЕАСУ с базой Единого реестра субъектов и объектов проверок Комитета по правовой статистике и специальным учетам.

Что же делать аграриям, если они обнаружили на своем участке злополучный сорняк? Ведь не у всех в штате есть агрономы, а потому каждый поступает так, как считает нужным. Стоит отметить: согласно Закону РК «О защите растений» физичес­кие и юридические лица, деятельность которых связана с объектами государственного фитосанитарного контроля, обязаны проводить фитосанитарные мероприятия за свой счет. Своим опытом борьбы со злостным сорняком может поделиться агроном ТОО «Казгер» Асхат Амерханов.

– Я предлагаю крестьянам доступный метод борьбы, с помощью которого мне удалось за 2–3 года полностью очистить участок от этой заразы, – заметил он. – Рекомендую зараженную зону по периметру разметить вешками. Весной, как только растение достигнет фазы прорастания, розетки нужно подрезать культиватором на глубину 5–8 сантиметров. И так повторять на протяжении всей вегетации. Главное – не дать растению войти в фазу цветения и закладки семян. Последнюю обработку я проводил химическим методом в конце августа и начале сентяб­ря, так как любое растение под конец вегетации накапливает в корень питательные вещества. Применял обычный глифосад – Рауандап Экстра в расчете 4 лит­ра на 1 гектар.

В перечень карантинных объек­тов горчак ползучий, или розовый, был внесен постановлением Правительства РК. Главное при борьбе с ним – соблюдать оптимальные сроки обработки. Учитывая сложившуюся острую ситуацию по распространению сорняка и степени его вредонос­ности, для того чтобы искоренить растение, участники встречи договорились действовать комплексно. Также ими было высказано предложение разработать специальную памятку для сельхозтоваропроизводителей района.

– Современный ареал горчака ползучего охватывает практически весь Казахстан, – подчеркнула директор филиала РПП Акмарал Кенжебаева. – По данным Минсельхоза, на сегодня им заражены все облас­ти республики, 140 районов, 21 город, в том числе Алматы и Астана, более 4 000 сельхозформирований. А в одиночку противостоять этому сорняку крайне сложно.