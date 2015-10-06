Гордиться прошлым, строя светлое завтра Абдиманап БЕКТУРГАНОВ, ректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК Духовное богатство зиждется на истории государства и всех этносов, его населяющих.

Как отметил Президент в одном из своих выступлений, «в 1465 году Керей и Жанибек создали первое ханство, и государственность казахов ведет историю с тех времен. Тогда была заложена основа, и мы – продолжатели великих дел наших предков». Безусловно, зарождение казахского государства в эпоху Средневековья имело важное значение для консолидации этноса, сохранения его целостности и дальнейшего развития.

…Время – удивительная категория. Оно непрерывно, постоянно, изменчиво. Сложно остановить какое-либо мгновение, выделить эпохальные моменты из общего потока. Однако если глубоко и тщательно рассмотреть актуальные эпизоды прошлого, то судьбоносной датой в истории казахской государственности выступает 1465 год. При этом политическая и общественная значимость события заключается в том, что Казахское ханство было первым в Центральной Азии национальным государством, созданным ныне существующим народом, а не его предшественниками или историческими предками. Ханы Жанибек и Керей – выдающиеся личности, оставившие большой след в истории.

Появление на карте мира Казахского ханства явилось закономерным итогом социально-экономических процессов, происходивших на обширной территории Восточного Дешт-и-Кипчака, Жетысу и Туркестана. На рубеже XIV–XV веков здесь сложился целостный регион со смешанной культурой: кочевой скотоводческой, оседло-земледельческой и городской. Укрепление связей кочевников и дехкан, а также богатый опыт их мирного сосуществования в предшест­вующий период в рамках Ак-Орды, Могулистана, ханства Абулхаир-хана, Ногайской Орды способствовали объе­динению казахских родов и племен в одну мощную политическую структуру.

Повышение этнического самосознания, как известно, сочетается со стремлением народа к собственной государственной организации. Именно она обеспечивает территориальное единство и устойчивое существование этноса, сохранение его языка, культуры, быта, исторической памяти. Государство всегда выступает в качестве важнейшей силы (как это было в истории развития многих народов Востока и Запада), объединяющей хозяйственно обособленные, этнически автономные части общества.

Истоки государственности восходят к Великому тюркскому каганату, где часто вершились события, менявшие ход мировой истории. Эта страна – первый и яркий пример уникального баланса внутренней и внешней политики, экономической и военной экспансии, языкового и родоплеменного единства народов. В ту далекую пору тюркский каганат объединил кочевую степь и земледельческую оазисную цивилизацию.

Примечательно, что во времена расцвета каганата был создан уникальный письменный памятник, дошедший до наших дней. Согласно преданию, правитель Йоллыг-тегин повелел установить на могилах полководца Куль-тегина и его брата Бильге-кагана стелу, на которой была высечена знаменитая Орхонская надпись, прославлявшая тюркскую монархию. Около 200 лет деятели науки не могли раскрыть тайну древнего письма. Лишь в 1893 году датский тюрколог Вильгельм Томсен и русский ученый Василий Радлов смогли расшифровать загадочные рунические знаки, которые оказались письменнос­тью древних тюрков.

Сегодня, если осмыслить высеченные на камне слова, то легко можно понять, к чему призывали наши предки: возродить великое государство, хранить его от распрей и междоусобиц. А для этого народ должен иметь единство целей и устремлений, не поддаваться пагубному влиянию внешних разъединяющих сил. Это и есть суть идеи «Мәңгілік Ел». Не случайно Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к концепции «Вечного народа». Ведь общность, перед которой стоят ясные и амбициозные цели, всегда стремится достичь всестороннего благополучия. Выдвинутая Елбасы национальная идея «Мәңгілік Ел» направлена на воспитание у подрастающего поколения высокой духовности, гражданской позиции, социальной ответственности, готовности к труду на благо общества, формирование нового казахстанского патриотизма.

Мәңгілік Ел предстает не только основой нашей государственности и духовности, но и фундаментальным консолидирующим планом, ведущей созидательной силой, которая объединит казахстанский народ, все слои нашего общества. Эта идея имеет многогранное содержание, суть которого в глубоком осмыслении гражданами своей истории, культуры и традиций, а также места и роли Казахстана в мировом сообщест­ве. В данной системообразующей категории заложены такие структурные составляющие, как независимость и территориальная целостность государства, национальное единство, стабильность, толерантность, общественное согласие, равенство прав всех граждан.

Многовековая история человечест­ва свидетельствует, что без любви к Родине, без понимания людьми их граж­данского долга немыслимо построить сильное государство. Воспитание патрио­тизма всегда и везде рассмат­ривается как фактор консолидации общества, источник и средство духовного, политического и экономического возрождения страны.

В данном контексте празднование 550-летия Казахского ханства играет особую роль. Эта дата значима для всех казахстанцев, каждый из нас должен по-новому взглянуть на начало становления нашей государственности. На современном этапе развития республики понятия независимости и национального единства служат ключами к пониманию героического прошлого народа, его славного настоящего и светлого будущего.