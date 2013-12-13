Гордость и достоинство

[caption id="attachment_16622" align="alignright" width="247"] фото Толегена КОШЕГУЛОВА[/caption]

Я, человек рабочей профессии, вот уже более 10 лет тружусь на железной дороге. В этом же коллективе на станции Курорт Боровое долгое время работал и мой отец Борис Анд­реевич, так что я могу с гордостью сказать о себе, что являюсь потомственным рабочим. Поэтому фильм, детально отражающий события, в ходе которых формировался характер молодого рабочего Султана, будущего Лидера нации, для нас особо дорог и ценен. Подкупает и историческая правда, с которой создатели этой кинокартины без прикрас отразили суровые реалии того времени. Много разных трудностей приходится преодолевать главному герою фильма. Это не может не вызывать чувства уважения и гордости за молодого человека, сумевшего не только выстоять, но и закалить свой бойцовский характер, который впоследствии ему приходилось неоднократно проявлять уже как руководителю государства. Кинотрилогия показывает достойный путь Лидера, который ему пришлось пройти в жизни, и в этом ее главная ценность.

Андрей ЧЕРНЫХ, бригадир тележечного цеха вагоноремонтного депо ТОО «Бурабай», Акмолинская область