Рухани Жаңғыру Гордость Императорского университета – первый дипломированный казахский врач Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Столь пристальное внимание к этому человеку обусловлено тем, что он был незаурядной личностью. Об этом в приказе о его увольнении от 23 января 1889 года, подписанном военным губернатором Котюховым, говорится так: "Младший чиновник особых поручений при Военном губернаторе коллежский секретарь Айтбакин, стремясь к получению высшего образования, воспользовался разрешенным ему двухмесячным отпуском для того, чтобы устроить поступление свое во вновь открытый Томский университет. Расставаясь с господином Айтбакиным, объявляю ему благодарность за старательное и добросовестное исполнение служебных поручений, в особенности по управлению хозяйственным отделом областного присутствия".



Российские исследователи био­графии казахского врача разыскали и такую публикацию. Вот что писала газета "Сибирский вестник": "В начале нового учебного года в числе студентов Томского университета мы увидим молодого человека, принадлежащего к одному из более многочисленных сибирских инородческих племен. Этот молодой человек, получив довольно солидное образование, состоял уже на государственной службе и занимал хорошее общественное положение. Продолжая службу, он имел полное право рассчитывать на постепенное улучшение своего положения и хорошего материального обеспечения в недалеком будущем. Однако же открытие Томского университета изменило все его первоначальные планы и, по-видимому, будет иметь решающее влияние на дальнейшую его жизнь.



Зная нужды своих единоплеменников и желая принести им существенную пользу, он решился оставить государственную службу и из чиновника, занимавшего одно из видных мест в областной администрации, превращается в скромного студента. Все его мечты заключаются в том, чтобы, окончив курс университета, вернуться к бедным и малоразвитым одноплеменникам-кочевникам и в их пользу употребить то знание, которое он приобретает ценою почти половины лучших лет своей жизни. Расчет его вполне верен. Возвратившись туда со знанием врача, он может иметь на своих родичей несравненно большее нравственное влияние, чем в положении чиновника. В первом случае его будут любить и уважать, и голос его может влиять на судьбу целого племени, численность которого превышает сотни тысяч человек; во втором – его бы только почитали, быть может, завидовали занятому им положению, но в то же время и боялись бы и считали почти чужим человеком. Тот факт, что молодой инородец променял административную карьеру на скромную долю студента-труженика, нельзя, разумеется, объяснить ничем иным, как проявлением благородного чувства любви и преданности к своему родному гнезду, самопожертвованием для блага родного народа".



…Амре Айтбакин родился в 1860 году в Акпеттауской волости нынешней Павлодарской области. В 1882-м он успешно окончил Омскую учительскую семинарию и был направлен учителем в Омскую военную прогимназию. Затем его сделали словесным переводчиком киргизского языка в канцелярии Степного генерал-губернаторства. Позднее Айтбакин был переведен в Семипалатинск переводчиком с казахского языка при областном правлении. 1 мая 1886 года он был утвержден в должности старшего помощника Каркаралинского уездного начальника. Указом Правительствующего Сената от 22 декабря 1886 года А. Д. Айтбакин за выслугу лет был произведен в коллежские секретари со старшинством. Но здесь он решил пойти учиться дальше, поступить на медицинский факультет Императорского Томского университета и стать врачом. Замечу, что это был всего второй набор в истории первого в Сибири вуза.



По сохранившимся данным, на первых порах учеба ему давалась с трудом, так как на момент поступления студенту-первокурснику было уже 30 лет. Но было великое желание стать врачом. Поэтому Амре с большим интересом слушал лекции знаменитых профессоров того времени – М. Г. Курлова, Э. Г. Салищева, А. И. Судакова, П. В. Буржинского, С. И. Залесского и других. А на одном курсе с ним учились будущие профессора и доктора медицины Н. В. Вершинин, В. Д. Добромыслов, Н. С. Касторский, Н. С. Спасский. Старания и способности Амре дали результаты: на экзаменах студент-казах получал хорошие оценки (за такую учебу он имел стипендию Павлодарского уездного начальника), а на четвертом курсе Айтбакин был удостоен серебряной медали в ежегодном конкурсе студенческих сочинений (исследований), проводимых в университетской Гигиенической лаборатории. Там уроженец Баянаула вел изучение целебных свойств кумыса и его консервации – "Изменение кумыса при стерилизации и состав стерилизованного кумыса". Эта работа получила одобрение ведущих профессоров университета.



Сдав экзамены в медицинской испытательной комиссии при Томском университете, А. Айтбакин 19 октября 1894 года был удостоен степени лекаря. Уже скоро он, по отзывам современников, стал широко и заслуженно известен как степной врачеватель и мудрец. Сведения о нем распространились из Баян-Аула в Каркаралинск, затем в Семипалатинск, Иркутск, Томск и, наконец, достигли Москвы.



В одной из газет о первом враче-казахе писалось так: "По рассказам лиц, видевших его приемы в Каркаралинске и прислушавшихся к народной молве об этом "своем" враче, он имеет громадный авторитет и влияние на киргиз своего уезда. Ежедневно можно видеть около его квартиры сотни верховых киргиз, приезжающих к нему из разных концов уезда за советами не только по своим болезням, но и вообще по своим делам, тяжебным, семейным и прочим. В этом примере, может быть, лучше всего виден истинный путь, которым должно идти, чтобы приобщить инородцев к общеевропейской культуре".



"Киргизская степная газета" в корреспонденции из Усть-Каменогорского уезда писала: "В нынешнем году в наш уезд назначен врачом 3-го участка Айтбакин. Это еще и первый случай назначения врачом киргиза. Киргизское население обращается к новому врачу с большой охотой, чему много способствует, помимо личных качеств Айтбакина, его умение объясняться с больным на родном для них языке без помощи переводчика. К прежним врачам, русским, приходили киргизы за помощью гораздо реже, частью из-за непонятной боязни, частью из-за незнания русского языка. На примере Айтбакина киргизы наглядно убеждаются в пользе просвещения и приучаются различать в людях не только родовитость и богатство, но и образование".



А ректор Томского университета профессор А. И. Судаков, выступая с докладом на годичном акте в 1898 году, назвал А. Айтбакина, своего ученика, среди питомцев университета, которые, "работая в глухих отдаленных местностях Сибири, служили и служат тому населению не только своими специальными познаниями, но способствуют в этом населении развитию и других сторон культуры". Такое признание ученого-светилы надо было заслужить!



Вскоре Амре Айтбакина перевели в Павлодарский уезд врачом 3-го участка, но он продолжал оставаться и врачом 1-го участка Каркаралинского уезда. С 10 апреля 1901 года А. Айтбакин – врач 3-го участка Усть-Каменогорского уезда и 2-го участка Зайсанского уезда.



Но этот человек, по исследованиям казахстанских и российских ученых, был известен и как общественный деятель. Он публиковал свои статьи и заметки в газете "Дала уалаятынын газет" (1888–1902). Наряду с Ш. Кудайбердиевым и А. Байтурсыновым способствовал распространению социально значимых общественных идей среди казахов. Помимо этого, А. Айтбакин принимал участие и в работе музея при Семипалатинском областном статистическом комитете, передавая туда различные экспонаты.



Врач проявил себя и как видный деятель партии "Алаш". Революционный период 1917–1919 годов он провел в Усть-Каменогорске, занимая различные должности при всех неоднократно сменяющих друг друга властях, избирался даже председателем Усть-Каменогорской уездной земской управы. Предположительно Амре Айтбакин умер от тифа осенью 1919-го. Таков был жизненный путь питомца медицинского факультета Императорского Томского университета, первого казахского врача, 115-летие которого отмечается в нынешнем году.



