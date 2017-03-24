​Гордость отечественной науки

Свежий выпуск
Светлана Ананьева

Организаторами масштабного мероприятия выступили Институт литературы и искусства им. М. Ауэзова, Казахский нацио­нальный педагогический университет им. Абая, Союз писателей РК. Президент Национальной академии наук Мурат Журинов озвучил Приветственное письмо Главы государства Нурсултана Назарбаева.

С докладами о научной деятельности юбиляров выступили доктор философских наук, член-корреспондент НАН РК Абдумалик Нысанбаев, доктор географичес­ких наук Куляш Каймулдинова, доктора филологических наук Арап Еспенбетов и Бекен Ибраим, автор монографии «Академик Серик Кирабаев».

Выдающийся ученый-литературовед счастливо сочетает высокий профессио­нализм, широчайшее филологическое мышление, талант литературного критика и педагога-наставника. Статьи и рецензии Серика Кирабаева по актуальным проблемам казахской литературы стали появляться в печати с 1948 года. Благодаря его научным исследованиям казахская литература завоевала широкую популярность на мировом уровне. Этому способствовало всестороннее изучение ученым творчества Габидена Мустафина, Спандияра Кубеева, Сакена Сейфуллина, восстановление в полном объеме истории родной литературы, возвращение творческого наследия Шакарима Кудайбердиева, Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Магжана Жумабаева, Жусупбека Аймауытова, исследование современного литературного процесса.

Серик Смаилович в фундаментальных литературоведческих трудах глубоко и всесторонне раскрывает эволюцию национальной идеи в казахской литературе от ее истоков до современного периода. Общественное и литературное движение начала ХХ века способствовало укреплению идеи, ставшей основополагающей в деятельности Алашорды. Профессор Арап Еспенбетов считает статью академика Серика Кирабаева о Шакариме (1981) началом исследования литературы «Алаш».

В первом номере журнала «Прос­тор» за текущий год опубликован ранее неизвестный рассказ Сакена Сейфуллина «На станции «Айна-бек». Текст рассказа на русском языке хранился долгое время в архиве известного ученого, который с 1957 года, после реабилитации Сейфуллина, стал заниматься сбором материа­лов о его творчестве. В приложении к газете «Степная правда» от 2 декабря 1922 года Серик Смаилович, работая в библиотеках Москвы, обнаружил анонс рассказа Сакена Сейфуллина, «который написан живо и обнаруживает большое знание автором киргизского народа и безграничную любовь к его бедноте». Монография «Сакен Сейфуллин» была издана Сериком Смаиловичем в 1962 году. Текст рассказа найти так и не удалось. Но в 1971 году молодой соискатель из Чимкента Фатих Фаткуллин, выполняя наказ своего научного руководителя, нашел текст, бережно перепечатал с сохранением всех особенностей орфо­графии и пунктуации оригинала. Спус­тя почти столетие рассказ Сейфуллина «На станции «Айна-бек», передающий атмо­сферу того времени, стиль писателя, его мировоззрение, вернулся к читателям с предисловием Серика Кирабаева.

Свыше 60 лет по учебникам, написанным Сериком Кирабаевым, изучают школьники казахскую литературу. По его рекомендации обновлена система изучения родной словесности. Образный стиль, сочетающий научную доказательность и яркость мышления, отличает книги, учебники и учебные пособия ведущего ученого-литературоведа. Взвешенность оценок, аналитичность, концептуальность литературоведчес­ких решений делают труды корифея филологической науки востребованными специалистами-гуманитариями самого разного уровня.

Научная школа академика Серика Кирабаева представлена именами док­торов филологических наук Кулубека Ергобека, Балтабая Абдигазиева, Бекена Ибраима, Айгуль Исмаковой, Рахимжана Турысбека, Турсуна Журтбая, Дихана Камзабека, Гулжахан Орды, Нурдаулета Акыш, Ануара Таракова, Сарсенби Даутова, Гульнар Елеукеновой.

Проблемам экологического воспитания и формирования экологической культуры, исследованию природы родного края, развитию физико-географических идей посвящены научные труды Алии Бейсеновой, известные далеко за пределами Казахстана. Заслуженный работник высшей школы Казахстана Алия Бейсенова – автор свыше 600 научных работ, в том числе 20 монографий и учебников.

На собрании прозвучали приветствия от имени акима города Алматы Бауыржана Байбек, акима Карагандинской области Ерлана Кошанова. С поздравлениями к юбилярам обратились директор Института литературы и искусства Уалихан Калижанов, ректор КазНПУ им. Абая Серик Пралиев, председатель Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин, директор Института востоковедения им. Р. Сулейменова Абсаттар Дербисали, директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Ханкельды Абжанов, руководители общественных организаций. Также научной общественности респуб­лики были презентованы книги серии «Өнегелі өмір» («Жизнь замечательных людей») издательского дома «Қазақ университеті», посвященные юбилярам – «Серик Кирабаев», «Алия Бейсенова» – и адресованные широкой читательской аудитории.

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