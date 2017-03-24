​Гордость отечественной науки

Организаторами масштабного мероприятия выступили Институт литературы и искусства им. М. Ауэзова, Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Союз писателей РК. Президент Национальной академии наук Мурат Журинов озвучил Приветственное письмо Главы государства Нурсултана Назарбаева.
С докладами о научной деятельности юбиляров выступили доктор философских наук, член-корреспондент НАН РК Абдумалик Нысанбаев, доктор географических наук Куляш Каймулдинова, доктора филологических наук Арап Еспенбетов и Бекен Ибраим, автор монографии «Академик Серик Кирабаев».
Выдающийся ученый-литературовед счастливо сочетает высокий профессионализм, широчайшее филологическое мышление, талант литературного критика и педагога-наставника. Статьи и рецензии Серика Кирабаева по актуальным проблемам казахской литературы стали появляться в печати с 1948 года. Благодаря его научным исследованиям казахская литература завоевала широкую популярность на мировом уровне. Этому способствовало всестороннее изучение ученым творчества Габидена Мустафина, Спандияра Кубеева, Сакена Сейфуллина, восстановление в полном объеме истории родной литературы, возвращение творческого наследия Шакарима Кудайбердиева, Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Магжана Жумабаева, Жусупбека Аймауытова, исследование современного литературного процесса.
Серик Смаилович в фундаментальных литературоведческих трудах глубоко и всесторонне раскрывает эволюцию национальной идеи в казахской литературе от ее истоков до современного периода. Общественное и литературное движение начала ХХ века способствовало укреплению идеи, ставшей основополагающей в деятельности Алашорды. Профессор Арап Еспенбетов считает статью академика Серика Кирабаева о Шакариме (1981) началом исследования литературы «Алаш».
В первом номере журнала «Простор» за текущий год опубликован ранее неизвестный рассказ Сакена Сейфуллина «На станции «Айна-бек». Текст рассказа на русском языке хранился долгое время в архиве известного ученого, который с 1957 года, после реабилитации Сейфуллина, стал заниматься сбором материалов о его творчестве. В приложении к газете «Степная правда» от 2 декабря 1922 года Серик Смаилович, работая в библиотеках Москвы, обнаружил анонс рассказа Сакена Сейфуллина, «который написан живо и обнаруживает большое знание автором киргизского народа и безграничную любовь к его бедноте». Монография «Сакен Сейфуллин» была издана Сериком Смаиловичем в 1962 году. Текст рассказа найти так и не удалось. Но в 1971 году молодой соискатель из Чимкента Фатих Фаткуллин, выполняя наказ своего научного руководителя, нашел текст, бережно перепечатал с сохранением всех особенностей орфографии и пунктуации оригинала. Спустя почти столетие рассказ Сейфуллина «На станции «Айна-бек», передающий атмосферу того времени, стиль писателя, его мировоззрение, вернулся к читателям с предисловием Серика Кирабаева.
Свыше 60 лет по учебникам, написанным Сериком Кирабаевым, изучают школьники казахскую литературу. По его рекомендации обновлена система изучения родной словесности. Образный стиль, сочетающий научную доказательность и яркость мышления, отличает книги, учебники и учебные пособия ведущего ученого-литературоведа. Взвешенность оценок, аналитичность, концептуальность литературоведческих решений делают труды корифея филологической науки востребованными специалистами-гуманитариями самого разного уровня.
Научная школа академика Серика Кирабаева представлена именами докторов филологических наук Кулубека Ергобека, Балтабая Абдигазиева, Бекена Ибраима, Айгуль Исмаковой, Рахимжана Турысбека, Турсуна Журтбая, Дихана Камзабека, Гулжахан Орды, Нурдаулета Акыш, Ануара Таракова, Сарсенби Даутова, Гульнар Елеукеновой.
Проблемам экологического воспитания и формирования экологической культуры, исследованию природы родного края, развитию физико-географических идей посвящены научные труды Алии Бейсеновой, известные далеко за пределами Казахстана. Заслуженный работник высшей школы Казахстана Алия Бейсенова – автор свыше 600 научных работ, в том числе 20 монографий и учебников.
На собрании прозвучали приветствия от имени акима города Алматы Бауыржана Байбек, акима Карагандинской области Ерлана Кошанова. С поздравлениями к юбилярам обратились директор Института литературы и искусства Уалихан Калижанов, ректор КазНПУ им. Абая Серик Пралиев, председатель Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин, директор Института востоковедения им. Р. Сулейменова Абсаттар Дербисали, директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова Ханкельды Абжанов, руководители общественных организаций. Также научной общественности республики были презентованы книги серии «Өнегелі өмір» («Жизнь замечательных людей») издательского дома «Қазақ университеті», посвященные юбилярам – «Серик Кирабаев», «Алия Бейсенова» – и адресованные широкой читательской аудитории.