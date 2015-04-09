Гордость столицы

812
Марина ПАРХОМЕНКО
фото Игоря БУРГАНДИНОВА
Работа с одаренными детьми всегда была одним из приоритетных направлений в сфере столичного образования. И плоды ее впечатляют: на международных олимпиадах ребята завоевали 150 медалей, на республиканском конкурсе научных проектов в Алматы – 21, на республиканских олимпиадах по гуманитарным и техническим дисциплинам, состоявшихся в Атырау и Уральске, – 54 медали. В итоге восьмой год подряд столичные учащиеся получили звание «Лучшая команда». В числе учебных заведений, внесших сущест­венную лепту в копилку побед, названы школа «Зерде», гимназия № 6, а также школы-лицеи № 4, 30, 38, 66 и другие.
Не менее важно и то, что школьники креативны и патриотичны. К примеру, в числе проектов, подготовленных учащимися, есть работы по «зеленым» технологиям, экологии, развитию сотовой связи, по истории Великой Оте­чественной войны – и это только маленькая часть тем, благодаря развитию которых молодые жители столицы хотят сделать свою страну еще более процветающей.

