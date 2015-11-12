​Гордость страны

В поздравительном выступлении аким области Нурмухамбет Абдибеков привел слова Главы государства из Послания народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» о том, что «молодежь является опорой нашего будущего». Она должна быть здоровой во всех отношениях и приносить своей работой пользу государству и себе.

Поэтому пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании среди молодежи, трудоустройство выпускников вузов, действенность молодежной политики оказались главными вопросами в программе заседания совета по делам молодежи, прошедшего в день фестиваля под председательством главы региона. Участниками обсуждения стали руководители областных управлений, ректоры вузов, представители молодежных организаций, а в селекторном режиме – акимы городов и районов.

В области нет недостатка в акциях, заседаниях «круг­лых столов», семинарах, тренингах, связанных со здоровым образом жизни, сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Их участники – организованные коллективы, подростки и молодежь. В нынешнем году в 614 акциях по ЗОЖ участвовали более 450 тыс. человек. Общественный резонанс получают широкомасштабные действия по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотиков. С начала года УБН ДВД совместно с другими органами и ведомствами провели 716 мероприятий антинаркотической направленности. Упор делается на первичную профилактику в молодежной среде.

О проблемах трудоустройства выпускников вузов говорили ректоры и представители Карагандинского государственного технического университета, Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова, Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза и Карагандинского государственного медицинского университета. В 2015 году 78% выпускников устроены по специальности. Остается актуальной тема трудоустройства студентов-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения родителей.

По данным акима Жезказгана Батырлана Ахметова, четверть населения города составляет молодежь. Зарегистрированы 2 300 молодых безработных. Более 1 700 – определены на рабочие мес­та. Свыше полутысячи – отправлены на общественные работы в различные учреж­дения.

На региональном фестивале «Молодежь – будущее Казахстана», на заседании «круглого стола» студенты тоже поднимали социальные вопросы и обсуждали роль молодежи в реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Состоялся конкурс социальных видеосюжетов по ЗОЖ и семейным ценнос­тям, межнациональному и межконфессиональному согласию, преемственности поколений. Победителем признана творческая группа индустриального университета в Темиртау.

Прошли состязания КВН и спортивных команд. Фестиваль, в котором участвовали студенты девяти вузов области, стал одним из самых массовых и наполненных актуальным содержанием молодежных событий года.