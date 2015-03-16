Гордость страны Свежий выпуск 869 Ольга ЗОЛОТЫХ

На заводе не только модернизируют производство, но и постоянно расширяют штат. С начала года здесь трудоустроено уже 25 человек. В прошлом году доход от реализации продукции составил более 1 млрд. тенге. В числе лидеров продаж – автоматизированные печи для транспортировки нефти.

– Наша нефть – высокопарафинистая. Поступая в трубы, из-за своей консистенции она постепенно начинает застывать. Чтобы «черное золото» дошло до места назначения, на каждые 25 километров установлены путевые подогреватели. Температура внутри каждой такой печи достигает 78 градусов, – говорит председатель правления АО «Каскор-Машзавод» Сергей Агамамедов.

Четыре года назад местная продукция была признана лучшим товаром Мангистауской области. А «Каскор-Маш­завод» по результатам прошлого года вошел в десятку лучших машиностроительных предприятий Казахстана. Нынче здесь планируют выпускать совершенно новые продукты: газовые сепараторы и сосуды под давлением, которые очень востребованы в республике.