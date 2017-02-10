В военной части 36352 регионального командования «Астана» проводили прошедших армейское обучение солдат на дальнейшую службу. 120 уроженцев Шымкента, Кызылорды и Усть-Каменогорска, здоровых, крепких, полных оптимизма, в 20 лет обрели необходимые навыки и знания.

Три месяца новобранцы, призванные осенью прошлого года на срочную службу в армию, постигали премудрости военной науки. Опытные офицеры во главе с командиром части полковником Нурланом Осмоновым обучили солдат азам и помогли адаптироваться в новых условиях. Теперь парни, получив воинские специальности артиллеристов и механиков-водителей бронированной техники, для чего и предназначен учебный центр «Спасск», отбывают в другие части, в места их дислокации в различных регионах нашей страны. Никто из ребят за время обучения не проявил слабости характера или разочарования.

Гордятся тем, что будут защищать Родину, и братья-близнецы Рахымбай и Заркымбай Калиаскаровы из Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Командование части говорит о них только как об отличных, дисциплинированных бойцах. Рахымбай и Заркымбай связывают свое будущее с продолжением службы на контрактной основе. Армейский распорядок, железная дисциплина и постоянная военная и физическая подготовка им по душе и характеру. За короткий срок братья довольно успешно освоили профессию механика-водителя многоцелевого легкобронированного тягача и получили соответствующие сертификаты.

Каждый новоиспеченный боец получает конкретное назначение на службу. Кстати, близнецов разделять никто не собирается, сообщили в командовании. Они будут служить в одной части. Такая новость порадует их родных.