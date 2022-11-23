Гордые «ежи»

Колонка обозревателей
Елена Левкович

Знаете, что меня одновременно расстраивает и раздражает в связке «народ – госструктуры»? То, что последних надо заставлять выполнять их прямые обязанности. Прямо как в народной присказке: «Еж – птица гордая, пока не пнешь – не полетит». А пинать порой надо с замахом, в противном случае положенного придется ждать даже не три года.

Если так посмотреть, то сосущест­вуем мы с госаппаратом как потребитель с услугодателем: мы им – налоги, они нам – услуги. То есть все по-честному: имеем полное право требовать. Но, говорю же, наши госорганы – те самые «ежи». С наступлением холодного периода метафора эта становится очевиднее.

…Жду сына после занятий в школьном дворе. Вылетает первая партия учеников младших классов, несутся вниз по ступенькам, а дальше добрая половина из них растягивается у подножья лестницы – дикий гололед! Мелкота безропотно собирает ноги в кучу, поправляет съехавшие набок шапки и опасливо бредет к воротам. На подлете следующий класс: выскочили, вниз по лестнице, дружно сели на пятые точки…

Звоню в приемную, хочу сообщить школьной администрации «радостную» весть, что сейчас с ними буду ругаться по поводу нечищеного двора. Трубку не взяли. Вползаю по скользким ступенькам в здание сама. Нахожу завхоза: «Почему не чистите двор? Где дворник? Где резинки-решетки для ступенек?!» Невозмутимый ответ: «Нет резинок-решеток. Мы же их не можем просто так купить и постелить – надо для начала их приобрести через систему госзакупок, а это дело небыстрое». И в свое оправдание: была же ротация, директор новый, вся команда – тоже, пока осваиваемся...

А директор, простите, из Африки, никогда не видевший снега и не знающий, что в Астане он может выпасть уже в сентябре? Или расходы на детскую безопас­ность вообще не заложили в бюджет и вдруг спохватились? Или тут вина поставщика, который тянет с доставкой? Чувствую, в данном случае «ежу» как раз и требуется ускорение, причем неоднократное…

Или вот еще пример нежелания лететь без пинка – районный акимат, не скажу, какой именно, но это и не принципиально – любой из наших четырех грешен в плохих дорогах и тротуарах.

Проезды между жилыми комплексами – обнять и плакать, вернее, ноги сломать. Это не дороги с дырами, это просто дыры в земной поверхности, по которым умудряются проезжать автомобили и пробираться мамы с колясками. Как дожди – уже только вплавь, и я не преувеличиваю. Пишу в акимат: доколе? Пишу-то ведь не в первый раз: и запросы делала, и материал писала. Чиновники еще тогда обещали все починить. Правда, в показаниях путались и никак не могли определиться, относятся ли эти хляби земные к районному акимату или таки к профильному городскому управлению.

Видать, так и не разобрались, раз воз, то есть дыры, и ныне там: мне опять пообещали, что в следующем году все точно-преточно отремонтируют. А почему в следующем? Налоги-то я плачу в этом и в том платила, и пять лет назад, когда эти дороги уже каши просили. Я – клиент, заплатила, а где ж услуга?

Но не будем винить в плохом отношении к потребителям только госорганы, частники – не лучше. Деньги берут, причем немалые, а взамен – сервис на троечку. Вот пример: отправила сына на курсы по дополнительной подготовке по основным предметам (в школах, черт побери, не только с обледенелыми лестницами проблемы). Так вот, деньги вынь да положь сразу, иначе на занятия не попадете, но это без претензий. А вот взамен я как минимум хочу получить обратную связь с куратором, грамотно составленный договор и ощутимые результаты по учебе.

И если с последним вопрос пока открыт, то первые два пункта никак не могу сдвинуть с точки замерзания уже неделю. И это при том что я сама звоню, задаю вопросы, раскачиваю неторопливого администратора… В общем, пинаю как могу, а еж, птица гордая, все никак не взлетит!

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