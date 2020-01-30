Горе-охотник

По словам охотника, сначала он обнаружил растерзанную тушу кабана. Направившись по следам, охотник заметил убегающего волка и дважды выстрелил в зверя. Убедившись, что волк убит, он погрузил его в багажник своего снегохода.

Отметим, что из-за снижения численности популяции этих животных в ряде регионов Казахстана введен мораторий на отстрел волков. Так, в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях разрешено убивать волков только в случаях их нападений на домашний скот и захода на территорию населенных пунктов.

К тому же в настоящее время в регионе проводится ОПМ «Браконьер», и природоохранными полицейскими уже выявлено 140 административных и 5 уголовных правонарушений. Из незаконного оборота изъято 12 единиц оружия, выявлено 30 нарушений правил его ношения и хранения.