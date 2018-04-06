Горе от ума

Елена Брусиловская
Вот и наступил апрель. По традиции он открылся любимым для многих Днем смеха, который называют еще и Днем дурака, потому что этот веселый праздник «узаконил» обман, на который и ловятся особо доверчивые граждане. Но, как свидетельствует мировая статистика, люди лгут не только 1 апреля – 80% человечества врут каждый день! Причем 65% людей считают, что нужно лгать, чтобы не обидеть других. Больше всех, естественно, врут тинейджеры – 95% их постоянно обманывают своих родителей. Малолеток понять еще можно, но, как оказалось, чем старше человек, тем скорее он готов сказать неправду.

Простой пример. Наверняка даже большинство наших читателей на вопрос: «Как дела?» – отвечают, что все хорошо, хотя на самом деле бывает наоборот – и на работе не клеится, и дома неблагополучно. Но при этом считается, что вежливый человек не станет обременять другого своими проблемами, поэтому ложь в данном случае становится чем-то вроде признака хорошего тона. Впрочем, как показывает практика, люди готовы не только обманывать, но и обманы­ваться. Еще Пушкин говорил: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»

Ложь так же многолика и многогранна, как и понятие «дурак», не случайно над изучением этого феномена издавна бились лучшие умы человечества, начиная от Эразма Роттердамского с его знаменитой «Похвалой глупости» и заканчивая Николаем Гоголем, для которого дураки были вторым символом России (и не только России) после дорог, представляя ее на всех уровнях. Эта «добрая» традиция жива и поныне.

Помните, в знаменитом фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года» о физиках-ядерщиках герой Иннокентия Смоктуновского подводит целую философскую базу под дураков, по-своему их классифицируя, – дурак от науки так же отличается от дурака от политики, как, например, доморощенный дурак от дурака заграничного. Если продолжить эту классификацию, то окажется, что она весьма внушительна. Есть дураки начальники и дураки подчиненные, дураки по наивности и по убеждению, дураки от культуры и дураки от профессии… Современная жизнь внесла в этот перечень свои коррективы – появились дураки виртуальные и даже дураки транс­цендентальные.

На мой взгляд, один из самых опасных видов – это дурак с инициативой. Хорошо, если такой дурак ограничен рамками свое­го дома...
Иногда дураком быть выгодно, особенно в современном бизнесе. Во-первых, спрос меньше, а во-вторых – за конкурента не принимают. Тут и информацию можно получить, и какое-нибудь дельце провернуть. «Улыбайтесь, шеф любит идиотов», – порой советуют знающие люди. Действительно, на фоне дураков легко выглядеть умником. А еще говорят, что дуракам везет, – тот же любимый сказочный герой Иван-дурак, как правило, получает жену-красавицу да еще полцарства в придачу.

Как известно, на Западе модно выяснять уровень развития своего интеллекта через так называемый индекс IQ (Intellect Quality – «качество интеллекта»). По мнению умников, этот тест существует для дураков, страдающих завышенной самооценкой, и для неудачников, нуждающихся в утешении. Умный человек вряд ли будет стремиться к выяснению своего IQ – ему это не надо. В то же время, как гласит святое писание, во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. Так, может, проще «косить под дурака», как мудрый шут короля Лира? Хотя, как утверждают философы, дураки, впрочем, как и ложь, всегда есть, были и будут, потому что это эволюционный закон парности, как добро и зло, свет и тень… Важно, чтобы они уравновешивали друг друга, не переходя дозволенные границы. Великая актриса Фаина Раневская любила говорить: «Мне достало ума глупо прожить свою жизнь». А великим открывается истина.
