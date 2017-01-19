Как рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, сообщение о возгорании вагона поступило на пульт 101 в 8.40 утра. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 8.51. В отцепленном (отдельно стоящем) вагоне наблюдалось сильное задымление. Сотрудники противопожарной службы проверили вагон на наличие людей. Одно­временно проводилась разведка на установление очага возгорания и тушение пожара. Пожар локализован в 8.56, ликвидирован в 9.10. Площадь пожара составила 20 кв. м.

По информации пресс-службы АО «Пассажирские перевозки», этот вагон был списанным.

– Средний срок эксплуатации пассажирского вагона составляет 28 лет, – уточнили в компании. – Горевший вагон, 1979 года выпуска, по техническому состоянию был снят с эксплуатации и готовился к утилизации.

Причина случившегося выясняется, по итогам служебного расследования будут приняты соответствующие меры. По предварительным данным, причиной возгорания стала оставленная без присмотра печь на твердом топливе.