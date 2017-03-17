​Гори плазменным огнем!

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Раушан Шулембаева, Алматы

Ежегодно в стране образуется порядка 982 млн тонн промышленных и бытовых отходов. На полигонах уже скопилось свыше 27 млрд тонн мусора, в том числе 97 млн бытового. Они хранятся на полигонах, проще говоря, мусорных свалках, под открытым небом и выделяют вредные, токсичные вещества, загрязняя атмосферу, почву и почвенные воды. Летом частенько происходит их самовозгорание, и тогда ядовитый дым может окутывать территорию в десятки квадратных километров вблизи крупных промышленных центров.

На этом фоне объемы утилизации мусора оставляют желать лучшего. В Казахстане действуют немногим более 100 перерабатывающих предприятий, выпуска­ющих свыше 20 видов продукции. Это изделия из пластика, металла, дерева, стекла, бумаги, резиновой крошки и резинотехнические изделия, биогаз, удобрения и пиролизное топливо.

Утилизация отходов ведется в полном соответствии с существующим в мире опытом: на действующих мощностях их предварительно сортируют, то есть разделяют на металл, стекло, камень, щебень и другие несгораемые фракции. После сортировки оставшееся органическое сырье, как это принято во всем мире, подается в котлы для сжигания. На выходе образуются зола и газообразные продукты сжигания мусора. А еще – диоксины, фураны и бенз(а)пирены. Это высокотоксичные вещества и сильнейшие канцерогены, относящиеся к первому классу опасных веществ, которые, попадая в атмосферу, наносят серьезный вред здоровью человека, животных и окружающей среде.

Исходя из этих проблем и токсичных свойств твердых бытовых отходов, группа ученых Казахстана и Беларуси под руководством заведующего отделом теплофизики и технической физики НИИ экспериментальной и теоретической физики КазНУ им. Аль-Фараби, директора НТО «Плазмотехника» доктора технических наук Александра Устименко разработала совершенно новый подход к утилизации в промышленных масштабах – плазменную технологию переработки твердых бытовых отходов, включая медико-биологические отходы деятельности госпиталей, поликлиник и фармацевтических предприятий.

Плазменные технологии переработки отходов, как пояснил руководитель исследований, уже известны в мире. Но применяются они лишь эпизодически, в основном для переработки так называемых узкопрофильных отходов, да и всего в нескольких странах. Например, плазму применяют канадцы на некоторых своих судах, чтобы не засорять воды Мирового океана. А образующиеся при плазменном сжигании мусора горючие газы используют для выработки дополнительной электроэнергии для нужд самого корабля. «Плазменную утилизацию медико-биологических отходов встречал лишь в Корее и Японии, и только в крупных госпиталях», – добавил Александр Бориславович.

– Суть нашей плазменной технологии заключается не в прямом сжигании твердых бытовых отходов, а в газификации таких отходов, – продолжил он. – При этом не требуется предварительная сортировка мусора, что исключает дополнительные расходы. Плазменный факел с температурой 6 тысяч градусов газифицирует органическую часть отходов и расплавляет негорючую неорганическую часть, включая металлические и стеклянные фракции.

В результате такой переработки отходов можно будет получать без предварительной сортировки металл, который пойдет как первичное сырье в металлургию; стекловидные материалы для стекольной промышленности и горючий газ, который можно сжигать для выработки электрической и тепловой энергии с высоким КПД.

Важно, что при плазменной технологии не образуются токсичные и канцерогенные вещества. Таким образом, такая технология утилизации твердых бытовых отходов может стать высокоэффективной не только в экономическом, но и экологическом аспекте. Дело в том, что органическая часть мусора при плазменной обработке не сгорает до углекислого газа, как при обычном сжигании, а газифицируется до горючих газов – СО, водорода и метана.

Затем эти газы можно сразу отправлять на сжигание в котлы-утилизаторы, вырабатывая тепловую и электрическую энергию с высоким КПД. Горючие газы также являются подходящим рабочим телом для поршневых электрогенераторов с КПД выработки электроэнергии, превышающим КПД на обычных ТЭС на 5–10%. Это очень большая величина, утверждает ученый-физик.

Промышленное применение поистине революционной технологии для энергетически эффективной и экологически чистой переработки твердых бытовых отходов, которое предлагает группа ученых, практически нигде в мире не используется. Казахстан, разработав совместно с белорусскими специалистами инновацию, стал первым на этом нелегком пути.

Ноу-хау будет представлено на ЭКСПО в Астане. «Мы рассчитываем, что после презентации на Международной выставке сможем найти партнеров и инвесторов, заинтересованных в развитии нашей технологии как в Казахстане, так и в других странах», – выразил надежду Александр Устименко. Надежда вполне обоснованная, поскольку презентация на ЭКСПО – это уже есть высшая экспертиза и высшая оценка, данная при отборе проекту отечественными и зарубежными экспертами из оргкомитета ЭКСПО-2017.

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