Горит огонь зимней Олимпиады

Как сообщают компетентные спортивные органы, на сегодня у спортсменов Казахстана 13 олимпийских лицензий – 10 в биатлоне и 3 в фигурном катании. До начала Игр за право выступить на Олимпиаде поспорят еще 62 отечественных атлета в 9 видах спорта, таких как лыжные гонки, скоростной бег на коньках, шорт-трек и других. И решающая стадия квалификационных состязаний либо уже проходит на зимних аренах многих стран, либо начинается в ближайшее время. Мы, например, на страницах газеты практически изо дня в день сообщаем первые результаты олимпийского сезона, показанные нашими лыжниками и мастерами шорт-трека. Чем ближе старт Белой Олимпиады, тем больше будет новостей непосредственно с лыжных и ледовых арен.

И не только. Вот сообщение, которое недавно заинтересовало всю спортивную общественность Казахстана. Аким крупнейшего города Казахстана Бауыржан Байбек опроверг появившиеся в Интернете слухи о том, что Алматы подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. «Как вы знаете, в начале нынешнего года мы успешно провели Всемирную зимнюю универсиаду, которая получила высокую оценку международного сообщества. После этих соревнований на заседании ФИСУ в Тайпее было сказано, что Алматы стал городом, который провел лучшую универсиаду в истории мировых студенческих стартов. Поэтому наш опыт проведения таких состязаний исследуют все. У нас в целом есть вся инфраструктура для зимних спортивных соревнований. Наверное, поэтому и говорят, что зимние Олимпийские игры должны пройти здесь. Но я вам официально могу сообщить, что Алматы не подавал заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году», – сказал Бауыржан Байбек на пресс-конференции в СЦК.

Не подавал – и ладно. Подаст позже, времени еще достаточно. Подаст, потому что это и мечта широкой общественности Казахстана, и стратегическое направление развития физкультуры и спорта в нашей стране, озвученное Президентом Нурсултаном Назарбаевым. А смысл этой идеи в том, что «нынешнее поколение казахстанских людей будет жить при Олимпиаде».

Или еще одна олимпийская новость, растиражированная в ряде СМИ и на электронных порталах. Сообщается, что председатель наблюдательного совета алматинского футбольного клуба «Кайрат» и президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев пронес факел зимних Олимпийских игр-2018 в ходе эстафеты олимпийского огня. Его кандидатура была утверждена оргкомитетом Игр. Казахстанец пронес олимпийский факел по городу Чеджу.

Вот что он сказал после выполнения почетной миссии: «Для меня большая честь представлять Казахстан на таком значимом спортивном празднике. Олимпийские игры – это масштабный спортивный проект, к которому приковано огромное внимание всего мира. Отрадно, что и паралимпийский спорт приравнен по важности и значимости к олимпийскому. В частности, если говорить о развитии паралимпизма в Казахстане, то он активно набирает обороты, и сейчас идет тенденция к тому, что интерес к инвалидному спорту в нашей стране растет. Приглашение на эстафету олимпийского огня меня, действующего президента Национального паралимпийского комитета Казахстана, – яркий тому пример. Желаю всем участникам зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане блестящих побед и достойных соперников».

Тут можно добавить, что Кайрат Боранбаев в 2017 году участвовал уже во втором факельном шествии. Первый раз он 29 января пронес священный огонь 28-й Всемирной зимней универсиады в Алматы.