Горизонты обрабатывающей промышленности

Выступая 8 сентября 2025 года с Посланием народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Касым-Жомарт Токаев, в частности, отметил, что валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности в стране фактически удвоилась. За минувший год в эксплуа­тацию были введены 163 новых производства, благодаря которым создано 12,5 тыс. постоянных рабочих мест.

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К примеру, в Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Атырауской областях в 2025-м были введены в строй мощные машиностроительные и металлургические предприятия. В нынешнем году в Алматы открылся крупнейший в Казахстане мультибрендовый автозавод. Но этого недостаточно. Как заявил Президент, необходимо наращивать темпы диверсификации экономики.

В этом отношении важным событием стало открытие в Атырау вагоностроительного завода, представляющего собой вертикально интегрированную экосистему, стимулирующую развитие металлургии, машиностроения, логистики и системы подготовки инженерных кадров.

Конечно, выход на внешние рынки не произойдет автоматически. В этой сфере существует серьезная конкуренция со стороны производителей из Китая, России, Турции и стран Европы. Тем не менее рост объемов грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и другим направлениям объективно увеличивает спрос на подвижной состав.

На данное время Атырауский вагоностроительный завод – первое в Центральной Азии предприятие полного цикла по выпуску грузовых вагонов, построенное с нуля. Ко дню машиностроителя здесь выпустили тысячный полувагон. В июле текущего года в рамках развития индуст­риального кластера приступил к работе отраслевой научно-исследовательский центр по испытаниям в республике подвижного состава и его узлов.

Чем еще запомнился нынешний год для завода? Был подписан договор на поставку в Монголию 100 полувагонов с опцией допоставки еще 50 единиц. На следующий год намечены планы по выводу на рынок еще нескольких моделей подвижного состава – цистерн для серной кислоты и растительных масел, а также 80-футовых фитинговых платформ с улучшенными эксплуатационными характеристиками. В процессе испытаний находится собственная модель штампосварной тележки для грузовых вагонов.

При строительстве вагонов уже используются материалы и комплектующие, выпускаемые в Казахстане. В основном это подшипники (ЕПК-Brenco, Степногорск), пружины, а также колесные пары отечественного производства.

В интересах повышения технологической независимости железнодорожной отрасли в Атырау летом 2025 года также открылись вагонно-колесные мас­терские. Это первый подобный объект в Западном Казахстане, где осуществлена полная автоматизация производства.

Создается первый в Казахстане специализированный полигон для ходовых испытаний, который позволит многим предприя­тиям отрасли проводить на территории республики сертификацию подвижного состава и комплектующих на соответствие техническим регламентам стран ЕАЭС.

Еще одно из ведущих машино­строительных предприятий Казахстана, которое на протяжении многих лет успешно работает в сфере производства оборудования для нефтегазовой, энергетической и промышленной отраслей, – ТОО «АтырауНефте­Маш». В этом году оно изготовило крупнейшую колонну фракционирования этилена для завода по производству полиэтилена. Объект расположен на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».

Изготовленная колонна относится к числу самых крупно­габаритных и сверхтяжелых видов технологического оборудования, произведенных казах­станским машиностроительным предприя­тием. Кроме того, «АтырауНефтеМаш» предстоит изготовить для проекта еще один сложный фрагмент оборудования – закалочную колонну массой около 700 тонн, высотой свыше 50 метров и диаметром 10 метров.

Производство таких огромных сегментов оборудования на казахстанском предприятии – убедительный пример развития местного содержания. Он также подтверждает рост компетенций отечественных машиностроителей в осуществлении крупных нефтегазохимических проектов.

На сегодняшний день в стратегию развития завода заложены возможности максимального освоения казахстанского рынка крупногабаритного и тяжелого технологического оборудования, сосудов и теплообменных аппаратов. Предприятие ориен­тируется прежде всего на потребности ведущих компаний нефтегазовой и горнодобывающей отрасли.