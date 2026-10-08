Горизонты обрабатывающей промышленности

Статьи,За строкой Послания
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Выступая 8 сентября 2025 года с Посланием народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», Касым-Жомарт Токаев, в частности, отметил, что валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности в стране фактически удвоилась. За минувший год в эксплуа­тацию были введены 163 новых производства, благодаря которым создано 12,5 тыс. постоянных рабочих мест.

фото предоставлено предприятиями

К примеру, в Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Атырауской областях в 2025-м были введены в строй мощные машиностроительные и металлургические предприятия. В нынешнем году в Алматы открылся крупнейший в Казахстане мультибрендовый автозавод. Но этого недостаточно. Как заявил Президент, необходимо наращивать темпы диверсификации экономики.

В этом отношении важным событием стало открытие в Атырау вагоностроительного завода, представляющего собой вертикально интегрированную экосистему, стимулирующую развитие металлургии, машиностроения, логистики и системы подготовки инженерных кадров.

Конечно, выход на внешние рынки не произойдет автоматически. В этой сфере существует серьезная конкуренция со стороны производителей из Китая, России, Турции и стран Европы. Тем не менее рост объемов грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и другим направлениям объективно увеличивает спрос на подвижной состав.

На данное время Атырауский вагоностроительный завод – первое в Центральной Азии предприятие полного цикла по выпуску грузовых вагонов, построенное с нуля. Ко дню машиностроителя здесь выпустили тысячный полувагон. В июле текущего года в рамках развития индуст­риального кластера приступил к работе отраслевой научно-исследовательский центр по испытаниям в республике подвижного состава и его узлов.

Чем еще запомнился нынешний год для завода? Был подписан договор на поставку в Монголию 100 полувагонов с опцией допоставки еще 50 единиц. На следующий год намечены планы по выводу на рынок еще нескольких моделей подвижного состава – цистерн для серной кислоты и растительных масел, а также 80-футовых фитинговых платформ с улучшенными эксплуатационными характеристиками. В процессе испытаний находится собственная модель штампосварной тележки для грузовых вагонов.

При строительстве вагонов уже используются материалы и комплектующие, выпускаемые в Казахстане. В основном это подшипники (ЕПК-Brenco, Степногорск), пружины, а также колесные пары отечественного производства.

В интересах повышения технологической независимости железнодорожной отрасли в Атырау летом 2025 года также открылись вагонно-колесные мас­терские. Это первый подобный объект в Западном Казахстане, где осуществлена полная автоматизация производства.

Создается первый в Казахстане специализированный полигон для ходовых испытаний, который позволит многим предприя­тиям отрасли проводить на территории республики сертификацию подвижного состава и комплектующих на соответствие техническим регламентам стран ЕАЭС.

Еще одно из ведущих машино­строительных предприятий Казахстана, которое на протяжении многих лет успешно работает в сфере производства оборудования для нефтегазовой, энергетической и промышленной отраслей, – ТОО «АтырауНефте­Маш». В этом году оно изготовило крупнейшую колонну фракционирования этилена для завода по производству полиэтилена. Объект расположен на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».

Изготовленная колонна относится к числу самых крупно­габаритных и сверхтяжелых видов технологического оборудования, произведенных казах­станским машиностроительным предприя­тием. Кроме того, «АтырауНефтеМаш» предстоит изготовить для проекта еще один сложный фрагмент оборудования – закалочную колонну массой около 700 тонн, высотой свыше 50 метров и диаметром 10 метров.

Производство таких огромных сегментов оборудования на казахстанском предприятии – убедительный пример развития местного содержания. Он также подтверждает рост компетенций отечественных машиностроителей в осуществлении крупных нефтегазохимических проектов.

На сегодняшний день в стратегию развития завода заложены возможности максимального освоения казахстанского рынка крупногабаритного и тяжелого технологического оборудования, сосудов и теплообменных аппаратов. Предприятие ориен­тируется прежде всего на потребности ведущих компаний нефтегазовой и горнодобывающей отрасли.

#производство #рабочие места #за строкой Послания

Популярное

Все
Цифровая эпоха диктует свои правила
Горизонты обрабатывающей промышленности
Гвардейцы подвели итоги
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Распоряжение Главы государства о назначении
Токаев назначил заместителя министра обороны
Теплообменник – горячее «сердце»
Заводы, подстанция, детсад...
На Кок-Жайлау сажали ели
Тик и Так переехали в Семей
Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Два камбэка «барсов» кряду
Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота
Ответственность как залог справедливости
Казахстан становится логистическим хабом Евразии
Путепровод избавил водителей от ожидания
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Когда статус врача становится вопросом национальной безоп…
Оперативно реагировать на вызовы новой эпохи
Автострада не станет преградой
Большие планы малых ферм

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]