​Горизонты предпринимательства

Мероприятие проходило в новом формате – с одновременной работой нескольких групп. Да и началось оно весьма необычно – с объединяющего утреннего кофе-брейка. Затем начались собеседования, которые проводили известные в области женщины-предпринимательницы. Двадцать лучших выпускниц Казахско-турецкого колледжа смогли на своем опыте испытать, что значит настоящее собеседование при трудоустройстве на работу.

– Созданный при палате предпринимателей совет деловых женщин своими важнейшими задачами видит стимулирование экономической активности предпринимательниц, оказание прак­тической помощи женщинам, только начинающим свой бизнес, – отметила директор Палаты предпринимателей Жамбылской области Карлыгаш Аралбекова, открывая мероприятие.

По ее словам, у ПП на сегодня есть реальные возможности помочь женщинам реализовать себя в бизнесе. Так, во всех районах открыты центры поддержки предпринимателей, созданы районные советы деловых женщин.

– Наша цель – помочь тысячам жамбылских женщин воплотить свои мечты в реальность и показать, что гендерная политика в республике реально работает. Что касается Women Startup, то это форум, благодаря которому женщины будут решительнее претворять свои идеи в конкретные проекты, а проекты превращать в бизнес, приносящий доход, – заключила К. Аралбекова.

Участники форума узнали о вкладе жамбылских предпринимательниц в реализацию государственных программ, проблеме занятости среди женского населения, а также о тех, кто занят в экономической сфере.

По статистическим данным, в области на данный момент зарегистрированы почти 68 тыс. индивидуальных предпринимателей, из них 44,5%, или более 30 тыс., – женщины. Частных юридических лиц в регионе 4 582, из которых 1 192 возглавляют женщины. Их вклад в ВВП области по итогам прошлого года составил 42,2%. Больше всего представительниц прекрасной половины (порядка 70%) задействовано в сфере услуг, в сельском хозяйстве – 18%, еще 12% заняты в промышленности и строительстве.

В центре внимания оказались стартапы начинающих женщин-предпринимателей. Об одном из них подробно рассказала член рабочей группы совета деловых женщин, директор ТОО «Аллана и Д» Алия Кушикбаева, у которой в данный момент на сопровождении находится проект по открытию пункта общественного питания в городе Жанатасе.

В завершение председатель Ассоциации некоммерческих организаций Жамбылской области Айнур Заурбекова провела для участников форума весьма полезный для открытия собственного дела семинар-тренинг, направленный на выявление лидерских качеств и приобретение навыков командообразования.