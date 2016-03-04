Познакомились они в ресторане, а сблизились легко и радостно. Спустя месяц отметили ее день рождения недельным заграничным туром. А в следующий раз она уже встречала его у себя дома. Была загадочна и очень нежна, зажгла свечи на столе, а потом вынула из сумочки листок бумаги, и он сразу понял, что это заключение УЗИ.

Прежде она говорила, что предохраняться не нужно, за всю жизнь ни разу не забеременела, и врачи установили, что детей не будет. А вот теперь с извинительной улыбкой показывала на бумаге затемнение, которое иллюстрировало наличие существа пока неясного пола семи недель от роду. В его глазах она прочла вопрос и сказала, что сама была изумлена. Повторила обследование, и доктор снова подтвердил беременность.

Он покривился, поняв, что она ожидает от него ответной радости. Только зря. Ему не нравилось, когда его ставили перед фактом. Он хотел спросить, точно ли это его ребенок, но не стал. Она сама сказала, что, если у него есть сом­нения, можно провести анализ ДНК. Решив проявить благородство, он ответил, что не собирается обижать ее подобной процедурой.

Ситуацию надо было как-то разруливать. И он сказал, что в их возрасте рожать «по залету» как-то странно. Сказал, что не планировал заводить новое потомство. Уже слишком поздно, высок риск оставить ребенка без отца, а он, будучи человеком ответственным, не может себе этого позволить.

А, собственно говоря, в чем его грех? Он даже не произнес слово «аборт». Он был деликатен, ни к чему ее не подводил. Просто обозначил свою позицию. Честно дал понять, что становиться отцом не хочет. И не считает себя винов­ным в «залете». Так чего ради посыпать голову пеплом?

Она спросила, что он думает о дистанционном отцовстве. Он решительно замотал головой: «Дети должны расти в полной семье! Мне эта новая мода противна!» Он еще долго увещевал ее. Она ничего не отвечала, и он кожей чувствовал, что с каждой минутой нравится ей все меньше и меньше. Поймал себя на мысли: «Вот и хорошо, так ей будет легче!»

Простились они холодно. А потом он все чаще и чаще стал ловить себя на том, что скучает по ней и все время ждет звонка. Первым звонить не хотел. Это означало бы, что он согласен на ее негласные условия. Иногда думал: «А что меня остановило? Ну, был бы ребенок! Говорят, поздние дети продлевают жизнь. Денег, чтобы его поднять, хватило бы. И повел бы в первый класс не стыдливо, а с гордо поднятым носом – да, я отец, а не дед и не прадед, можете утереться!»

Шансы пересечься у них были мизерны. Их связывали всего двое общих знакомых. И с одним из них он все-таки случайно столкнулся и все узнал. Спустя четыре месяца после их расставания у нее был выкидыш. Долго приходила в норму. Сейчас повеселела.

Вот все и устроилось, неизвестность больше не тяготила. Он попробовал обрадоваться, но вышло иначе. Толстой иглой вонзилась в сердце тоска. Он впервые понял, что в его жизни ее не будет никогда. Она не простит.

И теперь с этим придется как-то жить.