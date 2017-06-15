​Горное племя «Астаны»

Четвертый этап много­дневной велогонки «Тур Швейцарии» выиграл Ларри Уорбас (США, Aqua Blue Sport), для которого это была первая победа в профессиональной карьере.

Как раз на этот первый горный этап в восьмидневном испытании и рассчитывали руководители команды Astana Pro Team, снаряжая в дорогу колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса и испанца Пельо Бильбао. Лопес финишировал 8-м, Бильбао – 11-м, и это было значительно лучше, чем на стартовых равнинных этапах. Оба гонщика «Астаны» сразу вошли в дюжину лучших в генеральной классификации.

А сегодня стартует французская четырехдневная велогонка Рут-дю-Сюд, в которой примут участие 7 представителей Astana Pro Team: казахстанцы Бахтияр Кожатаев, Никита Стальнов и Андрей Зейц, россиянин Андрей Чернецкий, украинец Андрей Гривко, норвежец Трульс Корсет и датчанин Махаэль Вальгрен.