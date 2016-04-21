Горнорудная отрасль: тенденции, инвестиции, проекты

В нынешнем году форум посвящен теме «Перспективы и потенциал горнодобывающей отрасли в эффективном экономическом развитии». На обсуждение вынесены такие ключевые вопросы, как изменения регуляторной и бизнес-среды, мировые тенденции в региональном преломлении, новые проекты и возможности для инвесторов и горнорудного бизнеса.
Более трехсот участников рынка – представители госструктур, горнодобывающих предприятий, сервисных и консалтинговых фирм, финансовых компаний из 23 стран – в течение двух дней обсуждают на ставшей уже традиционной дискуссионной площадке возможности для поддержания стабильности и дальнейшего роста горнорудного бизнеса.
Свое приветственное обращение министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев начал со слов благодарности в адрес иностранных партнеров, которые инвестируют в Казахстан, планируют работать и создавать рабочие места в нашей стране. Глава МИР также поблагодарил казахстанских бизнесменов, специалистов, ученых, работающих над вопросами повышения производительности труда, эффективности производств в нынешних непростых для отрасли условиях.
Отметив актуальность развития геологической и горнодобывающей отраслей для Казахстана, А. Исекешев подчеркнул, что по поручению Главы государства министерством проводятся последовательные реформы, направленные на повышение конкурентоспособности сферы недропользования, технологического и профессионального уровня отраслей, создание комфортных условий инвесторам, улучшение социального благосостояния населения.
На сегодня завершен первый этап реформ. За последние 3 года достигнуто многое. Так, сокращены сроки предоставления геологической информации с 240 дней до 1 дня. Внесены изменения в законодательство РК о недрах и недропользовании в части предоставления права на разведку в упрощенном порядке на основе Австралийской модели. Сокращены сроки заключения контрактов на разведку с 2 лет до 25 дней. Эти меры позволят привлечь в разведку большое количество малых и средних (юниорских) предприятий, которые, как показывает мировая практика, открывают до 50% новых месторождений. В Казахстане в пилотном режиме выбрана 100-километровая зона вокруг моногорода Степногорска, и за первый квартал текущего года уже заключено 10 новых контрактов по 25 блокам.
В части предоставления права на недропользование профильное ведомство отошло от старой практики и применяет такую открытую и прозрачную форму конкурса, как аукцион. На аукцион выставляются в основном слабоизученные участки недр, требующие проведения дополнительных поисковых работ. Участки выбираются около моногородов с истощенной ресурсной базой с целью открытия новых месторождений и сохранения рабочих мест. По итогам состоявшегося в декабре 2015 года аукциона по 36 лотам в бюджет привлечено более 1,5 млрд тенге в качестве подписных бонусов.
Глава МИР отметил большие перспективы недропользования на территории Казахстана. Скажем, на сегодня суммарная площадь контрактных территорий по твердым полезным ископаемым составляет всего 137 тыс. кв. км. Учитывая обширные площади и большой потенциал недр республики, существует реальная перспектива открытия до 2020 года десятков крупных месторождений, среди которых могут быть и уникальные, предположил министр. К примеру, в Карагандинской области, где компанией Rio Tinto с 2015 года ведется разведка меди на двух участках площадью 17 000 кв. км, ожидается обнаружение месторождения мирового класса.
Между тем АО «Казгеология» привлекло 10 крупных инвесторов – мировых лидеров с общим объемом инвестиций в геологоразведку в Казахстане свыше 25 млрд тенге. В их числе – Rio Tinto (Австралия), Korea Resources Corporation (Южная Корея), Iluka Resources (Австралия), JOGMEC (Япония). Эти компании не просто работают в Казахстане, но и инвестируют, привозят ноу-хау, новые технологии в разведку и разработку новых месторождений.
Министр остановился также на новых технологических заделах, которые закладываются при создании Центра компетенции ГМК совместно с компанией McKinsey и Автономным кластерным фондом в «Парке инновационных технологий» в Алматы.
– Создаваемый центр совмещает принципы бережливого производства и Индустрии 4.0, – разъяснил спикер. – Это первая технологическая платформа для ГМК в мире, которая сочетает углубленную аналитику большого массива данных, собираемых различными сенсорами, для оптимизации процессов добычи и обогатительного производства. В этом проекте принимает участие компания Google, интерес высказывают и другие технологические игроки.
На базе центра создается модельная фабрика по аналогии с десятком центров, успешно внедренных по всему миру компанией McKinsey в различных отраслях. Здесь будут обучаться до 1 200 специалистов в год.
В планах также создание в нынешнем году совместно с компанией McKinsey центра по новым материалам и аддитивным технологиям с целью переработки сырья и получения высокой добавленной стоимости с прицелом на конкретные рынки.
Одновременно начато обучение компанией Rio Tinto сотрудников АО «Казгеология» применению новых методик и технологий. Обучением будут охвачены около 60 человек.
Наряду с этим ведутся работы по созданию на базе АО «Казгеология» современной геохимической лаборатории, которую намечено ввести в строй в 2017 году. К слову, в рамках форума руководители АО «Казгеология» и немецкой компании DMT Group подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий, в частности, создание такой лаборатории, а также разработку программ обучения казахстанских специалистов международным стандартам отчетности CRIRSCO, организацию центра обработки и интерпретации геологических, геофизических и геохимических данных.
Как сообщил глава МИР, в настоящее время в сфере недропользования реализуется второй этап реформ, в ходе которого будут решены две основные задачи, обозначенные в Плане нации «100 конкретных шагов». Первая – это разработка и принятие нового Кодекса о недрах и недропользовании, и вторая задача – внедрение международных стандартов отчетности CRIRSCO о ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых. Разработка нового Кодекса о недрах и недропользовании ведется по примеру австралийского горного кодекса. Концепция Кодекса о недрах уже утверждена Правительством, документ планируется внести в Мажилис РК осенью текущего года. Что касается международных стандартов отчетности, то министерство подписало с Международным комитетом CRIRSCO меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в ноябре 2015 года. В соответствии с рекомендациями CRIRSCO в Казахстане разработан Кодекс стандартов отчетности, создана саморегулируемая организация – Ассоциация KAZRC, которая будет представлять Казахстан в комитете CRIRSCO. Вступление Ассоциации в CRIRSCO, запланированное на июнь текущего года, будет означать международное признание казахстанских стандартов KAZRC.
В рамках экспортного финансирования активно развивается сотрудничество с Британским агентством UKTI на сумму 1,7 млрд долларов. Ожидается, что уже в 2016 году будут реализованы первые проекты.
Вчера в рамках горнопромышленного форума состоялось торжественное подписание учредительных документов по созданию центра компетенции горно-металлургического комплекса, а также меморандумов о взаимопонимании с первыми клиентами этого центра – Евразийской Группой (ERG) и ОАО «Полиметалл» (АО «Варваринское»).