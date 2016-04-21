Горнорудная отрасль: тенденции, инвестиции, проекты

В нынешнем году форум посвящен теме «Перспективы и потенциал горнодобывающей отрасли в эффективном экономическом развитии». На обсуждение вынесены такие ключевые вопросы, как изменения регуляторной и бизнес-среды, мировые тенденции в региональном преломлении, новые проекты и возможности для инвесторов и горнорудного бизнеса.Более трехсот участников рынка – представители госструктур, горнодобывающих предприятий, сервисных и консалтинговых фирм, финансовых компаний из 23 стран – в течение двух дней обсуждают на ставшей уже традиционной дис­куссионной площадке возможности для поддержания стабильности и дальнейшего роста горнорудного бизнеса.Свое приветственное обращение министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев начал со слов благодарности в адрес иностранных партнеров, которые инвестируют в Казахстан, планируют работать и соз­давать рабочие места в нашей стране. Глава МИР также поблагодарил казахстанских бизнесменов, специалистов, ученых, работающих над вопросами повышения производительности труда, эффективности производств в нынешних непростых для отрасли условиях.Отметив актуальность развития геологической и горнодобывающей отраслей для Казахстана, А. Исекешев подчеркнул, что по поручению Главы государства министерством проводятся последовательные реформы, направленные на повышение конкурентоспособности сферы недропользования, технологического и профессионального уровня отраслей, создание комфортных условий инвесторам, улучшение социального благосостояния населения.На сегодня завершен первый этап реформ. За последние 3 года достигнуто многое. Так, сокращены сроки предоставления геологической информации с 240 дней до 1 дня. Внесены изменения в законодательство РК о недрах и недропользовании в части предоставления права на разведку в упрощенном порядке на основе Австралийской модели. Сокращены сроки заключения контрактов на разведку с 2 лет до 25 дней. Эти меры позволят привлечь в разведку большое количество малых и средних (юниорских) предприятий, которые, как показывает мировая практика, открывают до 50% новых месторождений. В Казахстане в пилотном режиме выбрана 100-километро­вая зона вокруг моногорода Степногорска, и за первый квартал текущего года уже заключено 10 новых контрактов по 25 блокам.В части предоставления права на недропользование профильное ведомство отошло от старой практики и применяет такую открытую и прозрачную форму конкурса, как аукцион. На аукцион выставляются в основном слабоизученные участки недр, требующие проведения дополнительных поисковых работ. Участки выбираются около моногородов с истощенной ресурсной базой с целью открытия новых месторождений и сохранения рабочих мест. По итогам состоявшегося в декабре 2015 года аукциона по 36 лотам в бюджет привлечено более 1,5 млрд тенге в качестве подпис­ных бонусов.Глава МИР отметил большие перспективы недропользования на территории Казахстана. Скажем, на сегодня суммарная площадь контрактных территорий по твердым полезным ископаемым составляет всего 137 тыс. кв. км. Учитывая обширные площади и большой потенциал недр республики, существует реальная перспектива открытия до 2020 года десятков крупных месторождений, среди которых могут быть и уникальные, предположил министр. К примеру, в Карагандинской области, где компанией Rio Tinto с 2015 года ведется разведка меди на двух участках площадью 17 000 кв. км, ожидается обнаружение месторождения мирового класса.Между тем АО «Казгеология» привлекло 10 крупных инвесторов – мировых лидеров с общим объемом инвестиций в геологоразведку в Казахстане свыше 25 млрд тенге. В их числе – Rio Tinto (Австралия), Korea Resources Corporation (Южная Корея), Iluka Resources (Австралия), JOGMEC (Япония). Эти компании не просто работают в Казахстане, но и инвестируют, привозят ноу-хау, новые технологии в разведку и разработку новых месторождений.Министр остановился также на новых технологических заделах, которые закладываются при создании Центра компетенции ГМК совместно с компанией McKinsey и Автономным кластерным фондом в «Парке инновационных технологий» в Алматы.– Создаваемый центр совмещает принципы бережливого производства и Индустрии 4.0, – разъяснил спикер. – Это первая технологическая платформа для ГМК в мире, которая сочетает углубленную аналитику большого массива данных, собираемых различными сенсорами, для оптимизации процессов добычи и обогатительного производства. В этом проекте принимает участие компания Google, интерес высказывают и другие технологические игроки.На базе центра создается модельная фабрика по аналогии с десятком цент­ров, успешно внедренных по всему миру компанией McKinsey в различных отраслях. Здесь будут обучаться до 1 200 специалистов в год.В планах также создание в нынешнем году совместно с компанией McKinsey центра по новым материалам и аддитивным технологиям с целью переработки сырья и получения высокой добавленной стоимости с прицелом на конкретные рынки.Одновременно начато обучение компанией Rio Tinto сотрудников АО «Казгеология» применению новых методик и технологий. Обучением будут охвачены около 60 человек.Наряду с этим ведутся работы по созданию на базе АО «Казгеология» современной геохимической лаборатории, которую намечено ввести в строй в 2017 году. К слову, в рамках форума руководители АО «Казгеология» и немецкой компании DMT Group подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий, в частности, создание такой лаборатории, а также разработку программ обучения казахстанских специалистов международным стандартам отчетности CRIRSCO, организацию центра обработки и интерпретации геологических, геофизических и геохимических данных.Как сообщил глава МИР, в настоящее время в сфере недропользования реализуется второй этап реформ, в ходе которого будут решены две основные задачи, обозначенные в Плане нации «100 конкретных шагов». Первая – это разработка и принятие нового Кодекса о недрах и недропользовании, и вторая задача – внедрение международных стандартов отчетности CRIRSCO о ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых. Разработка нового Кодекса о недрах и недропользовании ведется по примеру австралийского горного кодекса. Концепция Кодекса о недрах уже утверждена Правительством, документ планируется внести в Мажилис РК осенью текущего года. Что касается международных стандартов отчетности, то министерство подписало с Международным комитетом CRIRSCO меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в ноябре 2015 года. В соответствии с рекомендациями CRIRSCO в Казахстане разработан Кодекс стандартов отчетности, создана саморегулируемая организация – Ассоциация KAZRC, которая будет представлять Казахстан в комитете CRIRSCO. Вступление Ассоциации в CRIRSCO, запланированное на июнь текущего года, будет означать международное признание казахстанских стандартов KAZRC.В рамках экспортного финансирования активно развивается сотрудничество с Британским агентством UKTI на сумму 1,7 млрд долларов. Ожидается, что уже в 2016 году будут реализованы первые проекты.Вчера в рамках горнопромышленного форума состоялось торжественное подписание учредительных документов по созданию центра компетенции горно-металлургического комплекса, а также меморандумов о взаимопонимании с первыми клиентами этого центра – Евразийской Группой (ERG) и ОАО «Полиметалл» (АО «Варваринское»).