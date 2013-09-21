Горняки чтят традиции

Это событие горняки приурочили к приближающемуся празднику – Дню языков народа Казахстана.

Почетное право открыть зал было предоставлено генеральному директору предприятия Виктору Щукину и начальнику отдела внутренней политики городского акимата Зинаиде Мухаметжановой. В. Щукин коротко рассказал о предыстории мероприятия. Изучение казахского языка в ТОО ведется постоянно, но этот процесс был далек от совершенства, поэтому в апреле нынешнего года горняки провели расширенное заседание и в итоге издали соответствующий приказ, согласно которому теперь в компании функционирует целый отдел, в задачу которого входит создание на предприятии условий для полноценного развития и функционирования казахского языка. Под руководством Манар Ерботиной было сформировано несколько групп из работников, которые решили углубленно изучать казахский язык. В начале сентября за парты село более двухсот человек, а сегодня эта цифра уже увеличилась еще на сто.

…У Манар Ерботиной родилась идея создания на предприятии зала этнокультуры казахского народа. Ее поддержал директор по персоналу и социальной политике компании Еркен Рахмангулов. На проведение ремонтных работ будущего зала, его обустройство, а также на приобретение необходимых экспонатов было выделено свыше 8 млн. тенге. И теперь почетные гости воочию увидели результат этой большой и кропотливой работы. Гостям и ветеранам понравились не только витрины и стенды, но и то, с каким вкусом оформлено помещение зала, стилизованное под казахскую юрту. Здесь выставлены предметы быта и культуры, аксессуары степняков-охотников, национальная одежда и убранство. Достойное место отведено историческим личностям, которые внесли огромный вклад в становление казахской государственности. Представлены портреты батыров – Жасыбая, Кенесары, Малайсары, а также ханов Жанибека, Абулхаира, ученых и просветителей – Абая Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина, Жусипбека Аймаутова и многих других.

– Мы пришли к пониманию, что изу­чение казахского языка без освоения национальной культуры невозможно, – добавил к своему рассказу Виктор Щукин. – Я уверен, что с сегодняшнего дня двери зала всегда будут открыты для желающих.

…Горняки рассчитывают на то, что он станет не просто музеем, а обретет статус образовательной площадки, где можно будет проводить экскурсии для учащихся и студентов, устраивать тематические вечера с участием самодеятельных и профессиональных исполнителей.

Начальник отдела внутренней политики акимата Зинаида Мухаметжанова отметила, что компания «Богатырь Комир» известна за пределами нашей страны не только колоссальными объемами добываемого угля, применением высокоэффективных технологий, но и реализацией масштабных социальных проектов. Один из особо значимых – финансовая помощь в строительстве в Экибастузе новой детской музыкальной школы. Всего на реализацию социальных проектов «Богатырь Комир» ежегодно инвестирует свыше полумиллиарда тенге.

С особым душевным подъемом благодарил руководство компании почетный гражданин города Халел кажы Хамметов. Он считает, что начинание горняков должно стать примером для каждого предприятия, каждого населенного пункта не только Павлодарской области, но и всей страны. Ведь глубинную суть исторических событий можно сполна понять и прочувствовать лишь тогда, когда информация о них подкрепляется видеорядом. Аксакал убежден: горняки Экибастуза – настоящие патриоты и глубоко чтят национальные традиции и обычаи казахского народа.

Василий МАТВЕЮК, Экибастуз