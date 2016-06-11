​Горняки изучают язык

Коллег поздравил исполнительный директор ТОО, депутат Павлодарского областного маслихата Кайрат Ргайбек. Он отметил, что с 2013 года на предприятии активно изучается государственный язык, действуют специальные курсы. В течение трех лет обучение прошли больше ста сотрудников.

– Политика Президента страны по изучению государственного языка поддерживается казахстанцами. Когда недавно Глава государства приезжал в Павлодарскую область, представители многих национальностей выступили на казахском языке. Конечно, было очень приятно слышать это, – отметил К. Ргайбек.