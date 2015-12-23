​Горняцкая закалка

Впервые Талгат спустился в меднорудную шахту в… 12 лет. До этого он не раз приезжал на рудник с отцом – Мусой Магзумовым, родоначальником большого шахтерского семейства, но тот даже слушать не хотел: мал еще. Старший Магзумов проработал на шахтах Жезказгана 27 лет.

– Я вдохнул воздух, пропитанный запахами отсыревшей породы. Как настоящий шахтер шел по штреку в кас­ке и удивлялся, как под землей оживленно! – вспоминает Талгат Мусаевич, горняцкий стаж которого превзошел отцовский и измеряется 45 годами.

Сегодня такого даже представить себе нельзя по технике безопасности. А тогда все шахтерские дети уговаривали своих родителей взять их с собой на работу на рудник. Это была составляющая будничной жизни в любом рудничном поселке. И никто из подростков не оставался равнодушным к увиденному под землей. Вот и Талгат по возвращении домой первым делом сообщил родителям: «Я буду там работать!»

Успешно сдав экзамены после базовой школы, поступил в Жезказганский горный техникум, ставший трамплином для поступления в Казахский политехнический институт. После его окончания Талгат прибыл домой по распределению. Самостоятельная работа дипломированного инженера началась с должности горного мастера.

В становлении ему помогали опытные руководители Южно-Казахстанского рудника, подразделений ПО «Жезказганцветмет», систем развития «НИПИцветмет».

Как бы ни было трудно, какой бы груз не сваливался на плечи, он ни разу не изменил своей профессии и ее принципам. Трудовая жизнь неотъемлема от меднорудного производства корпорации «Казахмыс», где трудятся еще четверо Магзумовых – три брата и сестра. За 45 лет Талгат Мусаевич постиг самые глубокие тайны и премудрости любимой профессии. Из послужного списка видно, что прошел последовательно ступени карьерного роста: был начальником участка, руководил шахтами и рудниками, достиг уровня директора по производству корпорации.

Вместе с земляками-горняками пережил грандиозный спад медного производства в 90-х годах и участвовал в его подъеме. Если в 1979 году наряду с самоходной техникой на медных рудниках применялся и ручной труд, то сегодня процессы стали автоматизированными. По утверждению Талгата Магзумова, бывая на родственных предприятиях СНГ и дальнего зарубежья «нигде не увидел чего-то такого, что не применялось бы в горнодобывающей отрасли корпорации».

Бахыт Киямбеков, начальник производственного отдела ТОО, считает, что профессио­нальному росту любого специалиста непременно способствуют вкупе профессиональные и человеческие качества. Талгат Мусаевич всегда был внимательным к деталям и «не только безошибочно диа­гностировал состояние штрека и оборудования под землей, но улавливал настрой шахтеров, чтобы обеспечить в забое максимум безопаснос­ти. К себе он тоже строг, поскольку дисциплина в шахтерском коллективе всегда начинается с руководителя».

По словам же самого Талгата Магзумова, в течение всех трудовых лет для него главным фактором успеха был и остается высокопроизводительный и безопасный труд.