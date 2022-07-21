Горным туристам Алматы предложили согласовывать маршруты со спасателями

В Алматы 20 июля с рабочим визитом прибыл министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Юрий Ильин. Он провел совещание по вопросам готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных природными пожарами, лавиноопасным периодом и паводками, а также предложил запустить электронное согласование туристических маршрутов в горной местности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В своем выступлении министр отметил, что алматинский регион в силу климатических особенностей подвержен различным стихийным бедствиям.

Юрий Ильин напомнил о поручении Главы государства по снижению количества чрезвычайных ситуаций в стране, а также упомянул бизнес-сообщество, которому в ведомстве должны помогать в профилактике чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, он упомянул случаи, связанные со сходами лавин в горной местности Алматы.

«Мы хотим инициировать изменения в законодательстве, которые будут обязывать все туристические группы, выходящие на маршрут, согласовывать и сообщать о них Департаменту по чрезвычайным ситуациям Алматы. С учетом создания фронт-офиса по развитию туризма нужно скорее запускать электронную версию регистрации туристических маршрутов с РОСО (Республиканский оперативно-спасательный отряд – прим. ред.), чтобы отслеживать каким образом группы передвигаются», – предложил Ильин.

Особое внимание глава МЧС уделил вопросу повышения оплаты труда, правовой и социальной защищенности сотрудников органов гражданской защиты.

Заместитель начальника ДЧС города Алматы полковник Ерлан Алибеков доложил об итогах первого полугодия 2022 года. Он отметил снижение количества чрезвычайных ситуаций в мегаполисе на 14% и снижение числа пострадавших на 12%. Службой пожаротушения осуществлено 1 183 выезда, в результате которых из зон ЧС эвакуировано 218 человек, при этом спасено 120 человеческих жизней.

По итогам совещания Юрий Ильин отметил, что необходимо продолжить деятельность подразделений министерства, направленную на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории города.

В свою очередь руководство МЧС примет все меры, направленные на улучшение социальных гарантий пожарным и спасателям.

В рамках своего визита министр посетил Институт сейсмологии и Сейсмологическую опытно-методическую экспедицию.