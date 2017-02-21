​Город без пробок

По информации руководителя отдела городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куатжана Жуматаева, пять развязок появятся на перекрестках центральных улиц Байдибек-би, Аргынбекова, Назарбекова, Астана. Запланированы они и на автодорогах Жибек Жолы – Сайрамская, Рыскулова – Кунаева, Байдибек-би – Малая Кольцевая и А-2 Хоргос – Алматы – Шымкент – граница Рес­публики Узбекистан 674–705–621.

Возведение двух первых транс­портных развязок начнется уже в следующем году. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.