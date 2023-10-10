Город что пастбище

Общество
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Юлия Пулина

Интернет-сообщества Жезказгана заполонили видео с лошадьми в свободном выпасе – без присмотра.

На одних – с десяток лошадей аккуратно переходят дорогу по пешеходному переходу или рысью бегут по одной из центральных автодорог города. На других – прелестные животные лакомятся цветущей петуньей с газона. Лошади спокойно пересекают дворы жилых домов, их можно найти и в скверах. Двух красавцев или красавиц я и сама успела запечатлеть второго октября в парке Наурыз. Впрочем, кроме непарнокопытных, гуляет здесь и крупный рогатый скот.

В целом все животные ведут себя прилично, к людям относятся миролюбиво, но типичная ли это ситуация для областного центра? А кроме того, и коровы, и лошади могут быть причиной ДТП. Хотя таких случаев в Жезказгане пока не зарегистрировано, их свободный ход по оживленным улицам нервирует водителей – это во-первых.

Во-вторых, маршрут табунов до дома можно запросто отследить по оставленным «удобрениям» – скверы, парки и даже дворы жилых домов на всем пути их следования благоухают свежим навозом. В-третьих, они уже подъели миллионы бюджетных тенге в виде цветов, высаженных на клумбах вдоль объездных дорог.

Свободный выпас скота не прекращается с весны, аналогичные случаи были в прошлом году и в Жезказгане, и в Сатпаеве. Жезказганцы предполагают, что местные власти и полиция в курсе, чьи это животные, поэтому действенных мер не принимают.

Конечно, многих умиляют пасторальные картинки в городском пейзаже, ведь лошади такие красивые. Но факт есть факт: копытным не место на детских площадках, в парках, скверах и на дорогах.

В пресс-службе ДП области Улытау сообщили, что с начала года составлен 51 протокол по статье 408 части 1. В сентябре текущего года зарегистрировано 14 фактов выпаса беспризорного скота в городе.

Хозяевам лошадей по данной статье выписывают штраф в размере 3 МРП. Ударит ли такое наказание по карману? Вряд ли, ведь небольшие стада продолжают мирно пастись на газонах областного центра.

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