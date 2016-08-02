​Город глазами художников

В текущем году подготовлена обширная программа, никак не умещающаяся в несколько дней праздника. В областной библиотеке для детей и юношества им. Хамзы Есенжанова уже открылась выставка «Уральск глазами художников». На ней представлены десятки полотен, на которых запечатлены исчезнувшие улочки, новые районы и, конечно, здания исторической части города, построенной в ХVIII–XIX веках и являющейся архитектурным памятником. Авторы работ – местные художники и те, кто сегодня живет далеко, но сохраняют связи с родным Уральском.

На церемонии открытия говорилось о том, что экспозиция воссоздает историческую картину своеобразного, прекрасного и развивающегося города, который с каждым годом растет и хорошеет, сохраняя свою самобытность. Отдельный стенд отведен репродукциям картин Васнецова, 160-летие которого отмечалось в конце июля. Библиотека постоянно знакомит юных читателей с великими живописцами и классиками литературы. Выставка продлится до Дня города.