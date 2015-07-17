Город горняков славен молоком

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область
Стоимость проекта – 1 250 млн тенге. Уже по этим цифрам нетрудно догадаться, что фактически рядом с ранее существовавшим гормолзаводом, а затем заводом ТОО «Лидер-2010», возникло новое предприятие.
И не просто новое, а новейшее, оснащенное современным оборудованием из Германии, Сербии, России. Создано 30 рабочих мест, в запланированный срок подписан акт ввода в эксплуатацию. Теперь общая мощность предприятия увеличена на 7 тыс. тонн молока и кисломолочной продукции в год. Товар отсюда давно поставляется во все регионы Казахстана и в тридцать городов России. А за счет применения более удобной упаковки и эффективного маркетинга география сбыта наверняка значительно расширится.
На первом этапе в новом цехе намечен выпуск продукции в ПЭТ-бутылках. Это питьевое молоко разной жирности, кефир, ряженка. А также расфасованные сметана и сливочное масло. В дальнейшем с конвейера пойдет йогурт шести наименований, будет совершенствоваться и упаковка продукции.
Уместно заметить, что собственных средств в финансирование проекта предприятие внесло только 160 млн тенге. Все остальное составили заемные средства, включая лизинг. В рамках Программы развития моногородов на 2014 год заводу оказана региональным координационным советом государственная поддержка – кредит на сумму 1 145 млн тенге субсидируется на 10%.
Предприятие работает давно и устойчиво, но самому сразу осилить такой объем финансирования было бы проблематично. А с помощью государства дело сделано, продукция пошла, и постепенно завод рассчитается с кредиторами.

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