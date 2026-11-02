Город и горы: как меняется туристический потенциал Алматы

Алматы традиционно остается одним из главных туристических центров Казахстана. Однако следующий этап развития туристического потенциала города все больше связан не только с городской средой, но и с горами.

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Развитие Алматинского горного кластера и проекта Almaty SuperSki должно расширить привычную туристическую модель Алматы, объединив возможности мегаполиса с круглогодичным отдыхом в горах, сообщает Kazpravda.kz

Ключевым элементом этой модели станет современная горнолыжная инфраструктура. На территории будущего курорта Almaty SuperSki планируется создать около 60 километров горнолыжных трасс с пропускной способностью более 10 тысяч лыжников в день.

При этом порядка 70% трасс будут рассчитаны на детей и начинающих. Тем самым горнолыжный отдых ориентируется не только на профессиональных спортсменов и опытных любителей, но и на более широкую аудиторию – семьи с детьми, школьников и тех, кто только начинает осваивать горные лыжи.

Именно массовая доступность может стать одним из факторов изменения туристического профиля Алматы. Горы в такой модели перестают быть направлением преимущественно для подготовленных спортсменов и становятся частью более широкого туристического предложения города.

Отдельное внимание уделяется вовлечению школьников. Акиматом Алматы совместно с Kazakh Tourism Development прорабатывается возможность проведения уроков физической культуры на территории будущего курорта. В перспективе это позволит использовать создаваемую инфраструктуру не только для туристического отдыха, но и для развития массового спорта.

Однако потенциал Алматинского горного кластера не ограничивается зимним сезоном.

Модель развития предполагает круглогодичное использование горной территории. Если зимой основным продуктом становятся горнолыжные виды спорта, то в теплое время года спрос может формироваться за счет трекинга, пеших маршрутов, велосипедной активности и других форматов отдыха в горах.

Именно круглогодичный характер способен заметно изменить туристическую экономику города. Вместо короткого зимнего сезона формируется возможность работать с туристическим потоком в разные периоды года, расширяя набор доступных активностей и продолжительность пребывания гостей.

Для Алматы это означает переход к более комплексному туристическому продукту. Посещение города может сочетаться с отдыхом в горах, спортивными активностями и природным туризмом. Городская и горная части туристического предложения в таком случае не конкурируют друг с другом, а дополняют друг друга.

Значение Almaty SuperSki выходит за рамки отдельного курорта. Проект становится частью более широкой задачи по развитию Алматинского горного кластера как современного туристического и спортивного пространства.

Главное изменение заключается в расширении самого представления о туристическом Алматы. Если раньше туристический продукт города во многом строился вокруг мегаполиса и отдельных поездок в горы, то развитие новой инфраструктуры создает предпосылки для более тесного объединения этих направлений.

Алматы получает возможность предлагать туристу не выбор между городом и горами, а единый маршрут, в котором городская среда, спортивная инфраструктура и природный отдых дополняют друг друга.

Именно такой переход – от преимущественно городского туризма к комплексному городскому и горному продукту – может стать одним из ключевых направлений дальнейшего развития туристического потенциала Алматы.