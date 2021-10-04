В ходе подведения итогов завершающегося сезона по озеленению чиновники Актау рапортовали, что данную работу оценивают положительно. По словам начальника ГУ «Актау­ский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» Алпысбая Таубаева, число жалоб от населения сократилось вдвое, да и к подрядным организациям претензий у местного исполнительного органа нет.

Горожане позволили себе не согласиться с подобной оценкой качества озеленения областного центра. Пользователи социальных сетей высказались одно­значно: «город засыхает».

– У памятника Кашагану Куржиманулы все высохло. Вдоль центральной дороги стоят поникшие кусты. Розарии у ЗАГСа, на площади «Ынтымак», а также около памятника «Самолет» уничтожены, – жалуется жительница Актау Галина.

Весной нынешнего года заместитель акима города Серик Гусман на брифинге для СМИ уверял, что благодаря частичной передаче тендеров по уходу за зеленым фондом в руки ГКП, созданного при акимате, ситуация с поливом улучшится.

В 2021 году государственному коммунальному предприятию «Ақтау тұрғын үй» было направлено почти 650 млн тенге, из них более 200 млн тенге получила субподрядная организация ГКП «Акбота» на такие виды работ, как полив и уход за насаждениями. Первыми на правах организации инвалидов в тендере участвовало ТОО «Актауское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых». Они получили объемы работ в виде обрезки сухостоя и травли насекомых общей стоимостью свыше 130 млн тенге.

Самым наболевшим вопросом прошлых лет, когда тендеры на озеленение полностью отдавали в частные руки, был полив насаж­дений внутри микрорайо­нов Актау. В этом году Серик Гусман громко пообещал, что ответственное за озеленение ГКП «Ақтау тұрғын үй» проработает вопрос вывода труб из домов для проведения полива внутри городских микрорайонов. Для этого к сотрудничеству были приглашены около 70 КСК и 40 ОСИ Актау, и все они, как утверждал замакима, данную инициативу поддержали.

Однако к завершению сезона выяснилось, что больше половины из них проигнорировало инициативу полива зеленых насаждений через водоотводы из жилых домов, а работы по орошению привычно исполняли старенькие водовозы, которые, судя по отзывам горожан, во дворах Актау появлялись, мягко говоря, не часто.

Как отметил исполняющий обязанности руководителя ГПК «Ақтау тұрғын үй» Аскар Джумашев, договоры на вывод кранов для полива заключили только 39 городских КСК.

– Есть, конечно, целый мик­рорайон, где из домов вывели краны, установили счетчики, на работу были приняты помощники, приобретен необходимый инвентарь. В следующем году в объем средств, которые будут возмещаться нами КСК, необходимо добавить расходы на материалы. В этом году в среднем за один вывод для полива мы платили от 16 до 20 тысяч тенге в месяц, – рассказал Аскар Джумашев.

Алпысбай Таубаев, в свою очередь, считает, что в половине домов города способ полива через выведение крана не выбрали из-за нежелания ставить счетчики, а также нанимать людей для полива, притом что акимат брался компенсировать эти расходы.

Согласно графику полива водовозами, который озвучил исполняющий обязанности директора ГКП «Акбота» Муратбай Копенов, стало известно, что одно дерево в летнее время должно поливаться один раз в 7–10 дней. Ответа на вопрос, почему в столь засушливом климате полив производится только 4 раза в месяц, никто вразумительного ответа так и не дал. Зато от Алпысбая Таубаева стало известно, что суммы в 890 млн тенге, а именно столько в этом году было выделено на работы по озеленению, уже недостаточно. В следующем году чиновники планируют «идти на миллиард».

– Проведены расчеты. Они указывают, что для охвата озеленением всего города средств нужно больше. В следующем году мы будем просить на 10% больше от суммы, выделенной нынче. Также согласно планам до 2025 года в год будет высаживаться по 1,5 тысячи новых саженцев, – сообщил Алпысбай Таубаев.

Если говорить о потерях зеленого фонда, то, по информации начальника ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства», из-за отсутствия ухода в 2018, 2019 и 2020 годах в Актау высохло 4 тыс. деревьев, или 5–6% от общего фонда. Но это весьма оптимистичный анализ, ведь только в 2019 году один из предшественников Алпысбая Таубаева констатировал, что погублено 10% насаждений. Всего в Актау на сегодняшний день насчитывается 72 тыс. деревьев и 15 тыс. кустарников.

В последние годы только ленивый не говорил о том, что из-за отсутствия надлежащего ухода зеленый фонд Актау буквально умирает на глазах. И местные власти, видимо, решили, что по такому случаю морская столица достойна пышной «панихиды».

В августе жителей областного центра неприятно поразило появление на клумбах в центре города искусственных цветов. Размещенные в клумбах они очень напоминали кладбищенское убранство. Одно утешает: на оформление а-ля «в последний путь» из бюджета не было потрачено ни тиына.

– Раньше на этом месте высаживали однолетние петуньи. А нынче на них не выделили средств. Искусственные цветы не покупали, они были взяты со старого арт-объекта. Больше такого не повторится. Сейчас работаем над тем, чтобы создать свой питомник. Пока на городских клумбах будем сажать портулак, – сообщил и. о. директора ГКП «Акбота» Муратбай Копенов.

Чтобы решить вопрос озеленения Актау, старший инженер Мангышлакского экспериментального ботанического сада Гульсим Досшиева настоятельно рекомендует высаживать рас­тения, успешно прижившиеся в суровом климате в ходе экспериментальных изысканий, которые проводят специалисты сада.

– Проведены научно-экспериментальные работы для подбора видов растений, которые приживаются в пустынном климате. Засыхающие карагачи, например, можно заменить айлантами, акацией, ясенями. Отмечу, что если организации, отвечающие за озеленение, будут регулярно меняться, хорошего не ждите, – убеждена специалист.

По мнению бывшего внештатного советника по вопросам озеленения Валдиса Лукшониса, зеленым насаждениям необходимо качественное удобрение, которое в том числе можно было бы получать из вторсырья. Экс­перт считает, что сокращение зеленого фонда связано с низким качеством работ по удоб­рению почвы. А зараженные паразитами сруб­ленные ветки необходимо утилизировать сог­ласно методике, после которой вредители будут уничтожены, а не размножаться в местах бесконтрольных свалок продуктов спила с тем, чтобы в следующем сезоне вернуться и продолжить пожирание живых деревьев.

Как рассказал Алпысбай Таубаев, в этом году обслуживающие компании были вынуждены вырубить и сжечь около 200 деревьев, зараженных насекомыми-вредителями. С возможностью переработки древесины, по словам чиновника, в регионе дела обстоят неважно.

– На вторсырье для удобрения переработка невозможна, так как регион не располагает предприятиями, превращающими порубочные остатки в добавку для улучшения почвы, – сообщил руководитель отдела ЖКХ.

Достижением в текущем году представители ГКП «Ақтау тұрғын үй» назвали прокладку по периметру микрорайонов, в парках и скверах 48 км труб для системы полива. В следующем году эту работу намечено продолжить.

Прошлогоднюю систему сплинклерного орошения с бочками и пластмассовыми трубками, признанную непригодной, нынче «воскрешать» не стали. Напомним, что обошлась она налогоплательщикам в десятки миллионов тенге.

Кроме этого, как сообщил Алпысбай Таубаев, в текущем сезоне было проложено 7,5 км трубопровода по трассе Актау – Международный аэропорт, для полива данной зоны задействовали новые опреснительные мощности, установленные на канализационно-очистных сооружениях (КОС-2).

Стало известно, что в процессе подготовки находится Генеральный план по развитию зеленого фонда Актау, который определит ход работ в соответствующем направлении на следующие три года. Для участия в разработке документа, как отметил Муратбай Копенов, приглашены специалисты Мангышлакского экспериментального ботанического сада, а также Казахского национального аграрного исследовательского университета.