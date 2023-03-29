С началом весны в Караганде открылась выставка известного художника Владимира Проценко под названием «Четыре сезона». На ней представлено около 30 полотен, на каждом из которых запечатлены те городские локации, которые знакомы каждому карагандинцу. Вот Дворец культуры горняков, театр имени Станиславского, Дом финансов, улица Ленина в лучах солнца и кафе на проспекте Бухар-жырау в пасмурный зимний день.

Есть среди них пейзажи тех мест, которых давно не сущест­вует. Речь идет о старом городе. Именно с него начиналась угольная Караганда. Здесь располагались шахты, рядом с которыми вырос рабочий поселок. В 1960-е годы его начали расселять, потому что грунт стал проседать и возникла опасность взрывов метана, выходящего на поверхность.

В старом городе прошло детство художника Владимира Проценко. В ностальгических чувствах он на­писал серию картин «Город, которого нет». Она состоит из трех полотен, на которых изображены Каздрамтеатр, трамвайное кольцо и улица Стволовая, где вырос автор.

– Старый город писал по памяти, – рассказывает Владимир Проценко. – У меня была всего одна старая фотография, глядя на которую я вспоминал пейзажи из детства. Помню, что рядом с Каздрамтеатром проходили трамвайные пути. Трамвай шел по ним из Майкудука в Новый город. Проезд стоил всего три копейки. Вдоль путей стояли небольшие магазинчики. В бакалейном продавали кофе в кубиках вместе с сахаром, который мы ели. Это было что-то вроде нынешних энергетиков. Был хлебный магазин, от которого разносился аромат свежей выпечки. Купив булку, мы несли ее домой, по дороге уминая румяную корочку. Этого мне никогда не забыть!

Художник надеется, что с помощью своих картин смог всколыхнуть в душе людей старшего поколения светлые воспоминания. А молодой публике будет интересно посмотреть, каким полвека назад был их город.

Отметим, что Владимир Проценко – приверженец классической школы живопи­си с четкой композицией, цветовой нюансировкой и стремлением к точной передаче реальности. Пейзаж – основной жанр его творчества. Но при этом художник свободно владеет всеми жанровыми направлениями.

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