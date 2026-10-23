Город, который покинули

Ученые установили, что в западной части села Куренбель Жуалынского района некогда существовал населенный пункт, который имел довольно внушительные размеры. По предварительным данным, его территория занимала несколько гектаров. Это был довольно развитый город по меркам того времени.

Найденный объект получил название Акжар. Дело в том, что древний полис был обнаружен между притоками одноименной реки. В настоящее время городище является важным объектом, находящимся в центре внимания ученых. На месте проведены археологичес­кие раскопки. В рамках научной программы Министерства науки и высшего образования РК «Сырдарья и Каратау в древности и средневековье: происхождение и трансформация культуры» исследования здесь провели сотрудники Института археологии им. А. Х. Маргулана и специа­листы областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников. В состав экспедиции вошли научные сотрудники Института археологии им. А. Х. Маргулана Ералы Акымбек и Несипбай Нургали, а также инспектор областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Жандос Байтимбетов.

В ходе раскопок выявлены руины строительных сооружений XI–XII веков, возведенных из сырцового кирпича. Кроме того, обнаружены фрагменты керамической посуды, детали железных и стеклянных изделий, каменные орудия, а также костные останки домашних животных, отражающие особенности быта разных исторических периодов.

– Мы узнали от местных жителей, что здесь, возможно, когда-то располагался древний город. Об этом свидетельствовали их находки. В частности, во время земляных работ или после обильных осадков люди находили в разных местах вокруг села остатки керамики, изделия из металла, – рассказывает Ералы Акымбек.

По его словам, у холма, где шли раскопки, один из жителей попытался набрать грунта для бытовых нужд, и уже на небольшой глубине наткнувшись на большое количество таких артефактов, понял, что речь идет о значимом объекте. С этого и начались научные исследования. Найденные предметы позволяют представить повседневную жизнь людей, населявших городище в разные периоды.

– В числе прочего найдены обработанные камни шаровидной формы, – продолжает Ералы Акымбек. – Мы пришли к выводу, что это метательные снаряды. Они использовались для орудия инерционного действия типа пращи. У казахов, кстати, подобные приспособления тоже имелись. А круглая форма камню придавалась для большей точности и дальности полета. Такие метательные средства в руках опытных воинов были опасным оружием. Использовались они и для охоты. Так что находка еще не говорит о прошедшем здесь бое.

Отдельную ценность для ученых представляют кости домашних животных. Их изучение может дать сведения о хозяйстве, питании и образе жизни жителей средневекового поселения.

– Собранные материалы планируется ввести в научный оборот. Мы считаем, что новые данные помогут точнее определить место Акжара в истории региона и установить, какую роль городище играло в развитии средневековой городской культуры Каратау, – отметил Ералы Акымбек.

На сегодняшний день учеными раскопана только небольшая часть городища, а судя по имеющимся данным и местам находок артефактов, Акжар занимал значительную площадь. А это значит, что археологам предстоит еще много работы, и вполне вероятно, что их ожидают новые открытия.

Акжар мог играть роль города-спутника, специализированного ремесленного или сельскохозяйственного центра. Что касается судьбы населенного пункта, то точной информации пока нет. Исследователи не нашли следов пожара, как и каких-либо признаков разрушений при штурме во время боя.

– Большинство людей привыкло представлять места сражений образами из кино: поле, усеянное мертвыми воинами, мечи и стрелы, торчащие из земли или из тел погибших… В действительности обнаружить следы вооруженных столк­новений гораз­до труднее, чем кажется, – отметил жамбылский краевед и археолог Искандербек Торбеков. – Дело в том, что до самой промышленной революции XIX века изделия из металла, меди, бронзы, железа и стали имели ручное изготовление, поэтому дорого стоили. Особенно это касалось оружия, защитных средств и воинского снаряжения. Именно поэтому обычно сторона, за которой оставалось поля боя, собирала все, что представляло хоть какую-то ценность.

По его словам, в первую очередь победители забирали оружие, конскую упряжь, шлемы, кольчуги, щиты, вплоть до мелочей – гвоздей, подков, наконечников стрел и копий. Война во все времена была очень затратным предприятием, так что на ристалище не оставалось почти ничего. С убитых лошадей немедленно снимали шкуры, мясо пускали в пищу.

– В связи с этим, как правило, на месте сражения мало чего можно найти для археологии. И так, кстати, продолжалось до самого последнего времени, а не только в древности или Средневековье, – резюмировал краевед.

Предположительно местные жители покинули свои дома накануне какого-то крупного сражения в начале XIII века, после чего город перестал существовать. Этот период известен нашествием орды монгольских воинов. И перед вторжением войск Чингисхана на территории, некогда управляемой династией Караханидов, а на тот момент уже перешедшей под власть Хорезма, шах Мухаммед приказал выселить с восточных окраин его державы все население. Эта так называемая тактика выжженной земли применялась для того, чтобы монголам пришлось идти без использования местных ресурсов. Так что вполне возможно, что аналогичный приказ поступил и жителям данной местности еще до начала прихода армии Сотрясателя Вселенной.

Другой причиной заката города мог стать экономический упадок в связи с возможным изменением караванных маршрутов, что стало следствием войны с монголами. Снижение интенсивности торговых отношений вполне могло заставить население мигрировать в крупные центры. Еще одной проблемой, которая могла вынудить жителей Акжара покинуть город, являются климатические изменения и дефицит воды. Доподлинно пока ничего неизвестно.

– Археологические и остеологические материалы позволят глубже изучить историко-культурный облик средневекового городища Акжар, определить его место в истории региона и дополнить научный оборот новыми данными. Проведенные исследования придадут новый импульс научным изысканиям, направленным на изучение городища Акжар как одного из важных центров средневековой городской культуры, – резюмировал руководитель областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Сауран Калиев.