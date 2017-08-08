​Город мастеров

Городок мастеров расположился на площадке перед молодежным ресурсным центром. Его уже успели окрестить Южным Арбатом. В пятницу, субботу и воскресенье сюда со всего города съезжаются ремесленники, чтобы, как говорится, себя показать и на других посмотреть.

Организатор и куратор Южного Арбата Лилия Ишмурзина признается, что давно мечтала о создании такой постоянно действующей площадки. В городе много творческих людей, а показать свои поделки негде. Разовые выставки-ярмарки не в счет, ведь мастерам декоративно-прикладного искусства надо быть в постоянном контакте с потенциальными покупателями. Да и регулярное общение друг с другом для них многое значит.

Первый месяц работы городка мастеров показал, что популярность его с каждой неделей растет. Разнообразнее становится и ассортимент: здесь предлагаются ювелирные изделия и работы из дерева, бумаги, ткани, а также панно, шляпки, мягкие игрушки, мыло, сделанное вручную, и еще сотни милых штучек, рассматривать которые можно бесконечно долго.

Демонстрируемый здесь же процесс рукоделия увлекателен и служит побудительным мотивом, чтобы попробовать что-нибудь сделать самому. Тем более что ремесленники охотно делятся опытом, рассказывают, как своими руками изготовить нужные в быту вещи, порадовать оригинальным подарком родных и друзей.

Причем тратить деньги на покупку расходных материалов совсем необязательно. Можно запросто дать вторую жизнь вещам, которые вы готовились отправить в утиль. Ринат Ахмадиев, например, показал мне оригинальную подставку для карандашей, сделанную из пары десятков деревянных палочек для мороженого. Справиться с такой задачей может даже ученик начальных классов. Главное – иметь чуть-чуть фантазии, приправленной желанием внести в окружающий мир что-то свое.

Городок мастеров привлекает и музыкантов, художников, фотографов. Три дня, к примеру, длился на открытой площадке фотоконкурс «Наш любимый город», участие в котором приняли шесть человек. Здесь же горожане открыли для себя имя Вячеслава Овчаренко, поразившего удивительной игрой на флейте.